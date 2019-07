Matera, Ugl su incontro CallMat.

Nella sede della CallMat, azienda di Matera specializzata in call center e telefonia, si è tenuto un incontro tra la Rsu Ugl aziendale, la segreteria Ugl e la Dirigenza aziendale Erano presenti le Rsu, Cosimina Saracino e Francesco Stigliano e, il segretario generale dell’Ugl Matera, Pino Giordano .

L’azienda – affermano i sindacalisti – ci ha reso partecipi in merito alla prossima scadenza del 31 luglio p.v. dei contratti di apprendistato, riferendo che il contratto di lavoro verrà riconfermato per quasi tutti gli addetti assunti in tale maniera e comunicherà, per iscritto singolarmente e direttamente, ai lavoratori interessati al rinnovo, o malauguratamente meno, del contratto. La Ugl Matera, se pur concorda nella percentuale riferita dall’azienda dei contratti che saranno rinnovati e senza entrare nel merito – proseguono Saracino, Stigliano e Giordano -, auspica che nella prossima scadenza dei contratti di apprendistato prevista per novembre si riesca a confermare tutti i lavoratori. In un territorio complicato come quello della Basilicata la presenza della CallMat rappresenta un’opportunità’ di lavoro importante per molti giovani che occorre difendere e sostenere. L’Ugl – concludono i sindacalisti – è e rimane aperta al dialogo e al confronto costruttivo, aperta a tutti e a tutto, in primis nel rispetto di tutti i lavoratori che con il loro lavoro, frutto di sacrifici che quotidianamente fanno, hanno permesso il raggiungimento della performance ottimale qualitativa e quantitativa della CallMat”.

