Sabrina Figuccia: bene concorso autisti AMAT,ma chi pagherà questi stipendi?

“E pur si muove” avrebbe detto Galileo Galilei, ma lui forse non si riferiva all’Amat. A sostituirlo ci ha pensato Michele Cimino, Presidente della partecipata.

Con deliberazione del 8 luglio scorso, a seguito di formale autorizzazione da parte dell’assessore Giusto Catania l’Amat oggi pubblica il bando per l’assunzione di 100 nuovi autisti.A dichiararlo è Sabrina Figuccia, Consigliere comunale UDC che prosegue: “si inizia fattivamente a ragionare sul futuro dell’azienda di trasporto locale in un’ottica di restituire alla città un servizio degno della quinta città d’Italia.Bene l’assunzione di autisti, ma da buona “nemica della contentezza”, per ruolo istituzionale non posso non pormi alcuni interrogativi, visto che ancora, continua Figuccia, il piano triennale non risulta essere stato approvato dalla giunta comunale, visto che della missiva inviata al Dipartimento Regionale ai Trasporti attraverso la quale il comune di Palermo chiede di poter unificare il servizio gomma e tram, per avere riconosciuti i corrispettivi chilometrici e di cui non si conosce la risposta, visto che non si parla più della rimodulazione del contratto di servizio in particolare per quanto concerne il sistema tram. Considerate tutte queste premesse, viene da chiedersi: chi si accollerà l’onere di questi stipendi?Considerati gli attori protagonisti in giunta comunale, conclude Figuccia, che sono gli stessi del flop Ztl che ha portato l’Amat a doversi sobbarcare i costi del giocattolo targato Orlando/Catania che si chiama tram, non vorrei che ci trovassimo di fronte ad un aumento certo di spesa a fronte di entrate presunte.Mi dispiacerebbe dovermi trovare a dire ancora una volta: lo avevo detto.Vigilero’ affinché comunque le procedure concorsuali vengano espletate in maniera trasparente e cristallina per il bene di tutta l’Amat.

