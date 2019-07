RC auto: usufruire della legge Bersani conviene soprattutto a Roma

Nella Capitale usufruire dei benefici della legge Bersani quando si stipula una polizza assicurativa per un nuovo veicolo comporta risparmi significativi (fino a 2748 euro). Discorso analogo anche a Milano, mentre a Napoli i prezzi sono sempre esorbitanti, nonostante i bonus di legge. L’ultimo studio SosTariffe.it ha stimato quanto convenga a un neo maggiorenne sottoscrivere una polizza assicurativa con e senza i vantaggi attribuiti dalla legge del 2007

Stipulare una polizza assicurativa auto usufruendo dei benefici della legge Bersani conviene soprattutto nella Capitale. Qui un diciottenne che si avvalga dello sconto riconosciuto a chi ha familiari o conviventi in prima classe di merito (secondo la formula bonus-malus) può arrivare a risparmiare fino a 2748 euro sull’assicurazione auto.

A seguire Milano: anche qui la legge del 2007 porta a risparmiare almeno 2647 euro. Napoli resta invece la città che paga la polizza media più alta d’Italia, a prescindere dai bonus, che non incidono tanto sul prezzo finale.

Lo rileva l’ultima indagine SosTariffe.it, che ha analizzato quanto convenga a un neo maggiorenne sottoscrivere una polizza assicurativa per il proprio veicolo con e senza i vantaggi attribuiti dalla legge Bersani, distinguendo tra residenti a Nord, Centro e Sud della Penisola.

RC auto: a Napoli è sempre un salasso, con e senza agevolazioni

L’Osservatorio SosTariffe.it ha preso in esame i costi assicurativi in tre città d’Italia: Milano, Roma, Napoli. La simulazione è stata effettuata a luglio 2019. I prezzi si riferiscono a preventivi rilasciati dal comparatore SosTariffe.it a un diciottenne-tipo, neopatentato, al volante di una Fiat Panda terza serie.

Confrontando i costi medi dei preventivi per il giovane conducente che possa avvalersi della legge Bersani (avente un componente della famiglia o convivente in prima classe di merito), i premi assicurativi più alti si pagano soprattutto a Napoli.

Il costo medio, infatti, nel capoluogo partenopeo va da un minimo di 1532 euro a un massimo di 3527 euro. Cifre esorbitanti se confrontate con le altre città d’Italia prese in esame: più del doppio di quanto necessario a Roma, ad esempio.

Nel caso di un automobilista che invece non possa avvalersi della legge Bersani, le cifre subiscono rincari, ma nel complesso non eccessivi. Il costo medio infatti, stimato sempre utilizzando i preventivi richiesti sul comparatore, va da un minimo di 2201 a un massimo 3527 euro.

Quindi il risparmio minimo che si può ottenere, avvalendosi della legge Bersani nel capoluogo campano è di 669 euro. Quello massimo, invece, sempre usufruendo delle agevolazioni previste per legge è di 1995 euro.

A Roma mai senza Bersani: prezzi polizze alle stelle per chi non gode delle agevolazioni

Nella Capitale il discorso cambia. Poter godere o meno dei benefici di legge modifica di molto la situazione. I costi medi sono decisamente più moderati rispetto alla Campania, e oscillano tra un minimo di 752 euro e un massimo di 1964 euro, nel caso di un giovane automobilista che possa avvalersi della legge Bersani.

Chi invece non può, risente di una vera stangata assicurativa. In questo caso infatti i costi medi oscillano da un minimo di 936 euro a un massimo di ben 3500 euro. Dunque il risparmio che si può ottenere va da un minimo di 184 euro fino a 2748 euro. Una bella differenza che pregiudica in modo significativo chi non può beneficiare della legge varata nel 2007.

RC auto: anche a Milano avvalersi della Bersani conviene

Nel capoluogo lombardo i prezzi sono grossomodo più bassi rispetto a tutte e tre le città considerate dallo studio. A Milano infatti, il costo medio della polizza RC auto per un diciottenne che si avvalga della legge Bersani, va da un minimo di 481 a un massimo di 1549 euro.

Un giovane che per il proprio acquisto non possa godere degli sconti sulle polizze, qui ne risente parecchio. In questo caso infatti il costo medio si aggira tra i 653 euro ei 3128. Dunque all’ombra della Madonnina è importante poter usufruire dei benefici di legge, quasi quanto a Roma. Anche questo caso la convenienza, rispetto a chi non può avvantaggiarsene, è notevole. Con risparmi che vanno da un minimo di 172 euro a un massimo di 2647 euro.

Per ricercare la Rc auto più conveniente per il nostro modello di veicolo, con e senza agevolazioni di legge, possiamo consultare il comparatore di SosTariffe.it, intuitivo e semplice da usare, grazie al quale sono stati rilevati i dati del presente osservatorio: https://www.sostariffe.it/assicurazioni/auto. Inoltre, grazie all’App di SosTariffe.it, scaricabile gratis per dispositivi Android e iOS, è possibile, oltre che individuare la polizza migliore per la propria auto, anche ottenere un comodo promemoria per ricordare le principali scadenze legate al veicolo. Inserendo i dati del proprio mezzo di trasporto nell’area “Memo” infatti, si riceverà un avviso in tempo utile per tenere a mente le rate delle polizze assicurative auto. Il promemoria vale anche per i termini di pagamento annuali del bollo e la scadenza della revisione, ed è indispensabile a evitare così odiosi sovrapprezzi per ritardo: https://www.sostariffe.it/app/

Com. Stam.fonte sostariffe