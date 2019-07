Interrogazione del M5s: qual è lo stato dei lavori della pista ciclabile prevista dal Pon Metro Catania?

Catania, 11 luglio 2019 – Il Pon Città Metropolitane 2014-2020 prevedeva il completamento della pista ciclabile cittadina, per un importo di euro 3.200.001.

In base al progetto, si dovrebbe ancora completare il percorso della rete litoranea, già avviata, e se ne dovrebbero realizzare altri tre nel centro storico (collegamenti centro/Tondo Gioeni/ Cittadella Universitaria/Ognina). Sono, inoltre, contemplati nel Pon punti strategici e di interscambio modale anche con la rete TPL (mobilità locale ordinaria), BRT e Metropolitana, in sinergia con il previsto sistema di bike sharing.

I lavori, però, sembrano andare a rilento. Qual è lo stato di fatto delle opere realizzate e il crono-programma previsto per la consegna del progetto? Quali le somme a tutt’oggi spese e quelle che rimangono per il completamento della rete ciclabile? Domande che il gruppo consiliare del M5s pone al sindaco Pogliese e agli assessori competenti, in un’interrogazione, prima firmataria Lidia Adorno.

“E’ fondamentale che le somme previste dal Pon Metro Catania vengano spese per lo scopo originario per il quale sono state destinate e cioè la realizzazione di piste ciclabili che permetteranno un nuovo modo di concepire la città, valorizzando i centri storici e le aree pedonali. I catanesi sono stanchi di una città invivibile, caotica, inquinata e desiderano andare a scuola o al lavoro o semplicemente in giro per Catania in bicicletta, così come accade in tutte le moderne città europee” precisa la capogruppo del M5s in Consiglio comunale.

