Progetto interclub Plastic Free Waters: le amare considerazioni della dirigente Politecnico del Mare di Catania

Parlare di mare, discutere di proposte utili a farlo rispettare valorizzandone tutti i suoi aspetti: questo era quello che mi aspettavo di poter fare, intervenendo ed avendo certamente qualcosa da dire insieme ad altri ospiti; ma non è stato proprio cosi.

Eppure ero stata regolarmente invitata e, data l’importanza del tema, ho voluto assolutamente partecipare trovando una finestra tra i numerosissimi impegni che la preside, di una scuola frequentata da quasi mille studenti che vivono il mare ogni momento della loro formazione didattica, può avere in questo momento dell’anno. Nel corso della conferenza, tenutasi lo scorso lunedì al Coro di Notte del Monastero dei Benedettini di Catania, organizzata dal Rotary Club di Aci Castello, d’intesa con i RC dell’ Area Etnea, per la presentazione del progetto interclub Plastic Free Waters c’erano proprio tutti: Università degli Studi di Catania, Sindaci e Assessori dei Comuni dell’hinterland catanese, Direzione Marittima Sicilia Orientale, Autorità Portuale, Club Nautico di Catania, Assessori Regionali Salute, Istruzione, Agricoltura e Pesca, Arpa. Tutti hanno avuto la possibilità di effettuare un intervento pubblico per far conoscere alla platea le proprie considerazioni. Tutti tranne la sottoscritta che preso atto dell’andazzo della conferenza, aspettando fino all’ultimo, si è alzata ed è andata via non senza una profonda amarezza per il trattamento riservatomi. Un comportamento che considero offensivo non nei confronti della dott.ssa Brigida Morsellino ma nei confronti di una dirigente che, oltre al Politecnico del Mare, rappresenta pure- in qualità di vicepresidente- l’accademia Mediterranea della logistica e della marina mercantile di Catania. Un rappresentante della scuola che sul mare, sul suo rispetto e sulla sua valorizzazione ha fondato uno dei principali cardini della sua mission didattica e che in tutti questi anni, attraverso conferenze e incontri con istituzioni ed i rappresentanti di ogni contesto nautico, ha dato un importante contributo per una tematica ancora molto complessa e multiforme. Oggi ho avuto l’impressione che fare squadra e costruire un progetto ambizioso per qualcuno è quasi impossibile e che alcune conferenze non puntano a raggiungere risultati tangibili ma solo a fare passerelle inutili.

Professoressa Elisabetta Giustolisi referente per la Legalità dell’istituto nautico

