Marsala: Problemi per la raccolta della frazione organica

Nel fine settimana non verrà ritirato l’umido nei versanti nord e sud della Città – L’Amministrazione invita coloro che possono, e non lo hanno già fatto, a dotarsi di compostiera

In tutti i Comuni della Sicilia si sta riproponendo il problema dello smaltimento dell’organico. “La problematica è molto grave anche perché siamo in piena stagione estiva con i quantitativi di organico che sono considerevolmente aumentati – fanno presente il Sindaco Alberto Di Girolamo e il suo vice Agostino Licari, titolare della delega all’ecologia. Il Centro Raco di Belpasso (come ha fatto anche per gli altri Comuni) ci ha consistentemente ridotto la quantità di rifiuto umido che possiamo conferire e ciò ci mette in crisi. Anche fuori Sicilia, dove abbiamo già inviato nelle scorse settimane parte dell’organico, allo stato non vi è disponibilità di smaltimento. Da qui dunque la decisione di non ritirare i mastelli con la frazione umida in questa settimana nei versanti nord (venerdì 12 luglio), sud (giovedì 11 e sabato 13 ) della Città. Sarà possibile conferire l’umido nelle isole ecologiche fino ad esaurimento della disponibilità. Intanto, oltre a chiedere che l’istituzione competente intervenga prontamente per fronteggiare questa emergenza che potrebbe avere ripercussioni anche di carattere igienico-sanitario, rivolgiamo un appello ai cittadini che hanno anche piccoli appezzamenti di terreno nella loro abitazione a presentare l’istanza per ottenere la compostiera. Così facendo si limiterà la produzione di rifiuto organico”.