Palermo: Postazioni Mobili Rap. Divieto conferimento ingombranti per i prossimi sabati di luglio e Agosto

Il blocco della circolazione dei mezzi pesanti in autostrada previsto nel fine settimana, per i mesi di Luglio e Agosto, non ci permette di assicurare il servizio RAP nelle isole ecologiche mobili che ricadono nelle giornate di Sabato.

Nello specifico, le isole ecologiche non attive, dove non sarà possibile conferire ingombranti, sono quelle ricadenti esclusivamente in via dell’Airone ( terza circoscrizione) e via S. Corleone (Ponte Giafar – seconda circoscrizione). Per i cittadini rimangono attivi al CCR tutti gli altri servizi.

Per maggiori informazioni si può contattare l’URP della RAP al numero verde 800237713

Com. Stam.