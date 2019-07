Palermo: Polizia Municipale – Info viabilità sabato 6 e domenica 7 luglio

La Polizia Municipale rende noti gli eventi che modificheranno la circolazione stradale nel fine settimana. Sabato è prevista la chiusura della carreggiata centrale di via Libertà nel tratto Mordini/Castelnuovo in occasione del concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana.

Domenica sera si svolgeranno una passeggiata ciclistica a traffico aperto e una processione religiosa nel centro città, mentre nel quartiere Altarello si terrà la festa patronale con la consueta processione religiosa.

Sabato 6 luglio

Ore 20.00 (fino alle ore 23.00) – Centro città – “Concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana” (O.D. n. 777)

Limitazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta, in alcune vie e piazze cittadine dalle ore 20.00 alle ore 23.00 e comunque sino al termine della manifestazione:

Via Libertà carreggiata centrale–nel tratto compreso tra le piazze F.Crispi/Mordini e Castelnuovo/R. Settimo con esclusione dell’attraversamento di via Archimede direzione via Siracusa: chiusura al transito veicolare;

Carreggiata laterale di monte, compresa tra la piazza Mordini e la Piazza Castelnuovo: divieto di sosta con rimozione coatta, solo sul lato dx nel senso di marcia;

Strada di collegamento tra le vie Libertà e R. Settimo in adiacenza alle piazze Ruggero Settimo/Castelnuovo: chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata;

Piazza R. Settimo, nei tratti compresi tra le vie Ruggero Settimo ed Emerico Amari, e tra le vie G. Daita e Libertà: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 19,00 alle ore 24,00 e chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata;

Via E. Amari nel tratto compreso tra piazza R. Settimo e la via I. La Lumia (esclusa); divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata,

Via Turati nel tratto compreso tra le vie I. La Lumia e piazza R. Settimo: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata;

Piazza Castelnuovo nel tratto compreso tra la via Libertà ed il civ.n°50 (escluso), sul lat dx nel senso di marcia: divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto i Taxi che normalmente sostano in prossimità di via Turati/Piazza Ruggero Settimo;

Durante la chiusura delle vie e piazze sopra descritte, saranno attivati anche i sotto elencati provvedimenti necessari a garantire la circolazione veicolare nell’area in esame, sotto elencate vie e piazze:

Via D. Scinà – I veicoli provenienti da piazza Sturzo, dovranno svoltare a dx o a sx per via I. La Lumia;

Via G. Daita, nel tratto compreso tra le vie N. Gallo e piazza R. Settimo: chiusura al transito veicolare; I veicoli dovranno proseguire per via N. Gallo in direzione di via I. La Lumia o della carreggiata laterale di valle di via Libertà.

Domenica 7 luglio

Ore 17.00 (fino alle ore 22.00) – Centro città – Biciclettata contro la violenza sulle donne.

Percorso: via Magliocco, via Maqueda, via Divisi, piazza Rivoluzione, via Garibaldi, via Magione, via Rao, via Lincoln, Foro Italico e via Ponte di Mare.

Ore 18.00 – Quartiere Altarello – Processione religiosa “Madonna del Soccorso”

Itinerario: via Madonna del Soccorso, via Carlo del Prete, via Portello, via Tasca Lanza, via Giuseppe Pitrè, via Madonna del Soccorso.

Ore 21.00 – Corso dei Mille – Processione religiosa “Madonna delle Grazie”.

Itinerario: Corso dei Mille, via I. Testasecca, via M. SS del Carmelo, Corso dei Mille, via Bacile, via Giralfi, piazza Calona, Corso dei Mille, via XVII Maggio, via Li Puma, Largo Balistreri, Largo Di Vittorio, via Laudicina, Corso dei Mille fino al civ. 1321 e rientro in chiesa.

Com. Stam.