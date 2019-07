Pianificazione sicurezza balneare – Mondello – Sferracavallo

Sempre più elevato è il numero di cittadini e turisti che trascorrono, oltre al loro tempo libero anche le proprie vacanze al mare e la nostra Città, con le sue spiagge, rappresenta una delle località turistiche di maggiore afflusso.

Infatti bisogna assicurare nella maggiore misura possibile– sostiene Massimo Giaconia, Consigliere Comunale del gruppo “Palermo2022” -la fruibilità in sicurezza degli arenili e delle acque prospicienti, e per fare ciò, bisogna predisporre organizzazioni e dispositivi di sicurezza adeguati e congrui a tutelare la salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività.

Alla luce di queste considerazioni – continua Giaconia – e dalle sollecitazioni pervenutemi da parte della Dott.ssa Valentina Genova, componente del “Comitato Educativo della VI Circoscrizione che era presente durate l’accadimento riportato nei giorni appena trascorsi anche nelle pagine di cronaca, che ha visto come protagonista una donna deceduta nelle acque del Circolo Lauria a Mondello, ho inviato una nota al Sindaco e All’Assessore con delega alla Sanità Giovanna Marano, con la quale li invito ad avviare, in tempi brevi, dato che ci troviamo già in piena estate, un percorso di valutazione dei bisogni socio sanitari delle zone balneari limitatamente alla stagione estiva, e all’eventuale predisposizione di servizi capaci di garantire tempestivamente l’intervento dei soccorsi, fondamentale a che il soccorso possa concludersi senza danni.

Potere assicurare un primo soccorso e la rianimazione a soggetti in difficoltà – conclude Giaconia – si rivela spesso determinante ad evitare aggravamenti, talvolta anche fatali, nelle more di un trasferimento in una struttura sanitaria di tipo ospedaliero.

Il Consigliere Comunale Massimo Giaconia

Com. Stam.