Export, Figuccia: “Cresciamo ma chiediamo più tutele per i nostri produttori”

“I dati pubblicati dalla ricerca di Intesa San Paolo, annoverano la Sicilia seconda in Italia per tasso di crescita con oltre il 15% rispetto allo scorso anno – a dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue – registriamo addirittura il massimo storico sull’export nel settore petrolifero, il trend positivo nell’agroalimentare, nella chimica, nell’elettronica e nella farmaceutica.

Contrariamente a quanto si possa pensare, il tessuto economico siciliano resiste alle intemperie della globalizzazione ma urge ancora maggiore tutela per i nostri produttori. La politica dei dazi innalzati come barricate oltreoceano – dice il leader di Cambiamo la Sicilia – non può travolgerci né tanto meno sedarci come spettatori passivi. Bisogna reagire con apposite politiche economiche che scoraggino l’acquisto di prodotti esteri, dei falsi made in Sicily colorati di veleni e spesso esposti nei nostri scaffali in grande offerta. Non è ammissibile che un pacco di pasta di grano duro siciliano costi qualche euro in più rispetto ad uno di provenienza estera. Il prodotto, quello siciliano, va consumato a partire da qui e per chiunque all’estero ne vorrà deliziare il palato, dovrà pagarlo adeguatamente. I tempi della mietitura, della lavorazione, della stagionatura, delle vendemmia sono preziosamente custoditi nelle mani dei nostri produttori e consegnati alla grazia di un clima che non ha eguali. Sono i tempi scanditi dai ritmi della natura che altrove vengono bruciati da diserbanti e prodotti chimici di ogni genere. Il nostro prodotto costa sacrificio, costerà quindi qualcosa in più a chi vorrà servirsene.

