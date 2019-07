Rete viaria territorio aretuseo, Cannata (FI): “Si porrà fine alle carenze tecniche per velocizzare i lavori”

Palermo: “Prosegue a passo celere l’iter per procedere all’attuazione degli interventi nell’ambito della rete viaria secondaria siciliana nel territorio aretuseo previsti nel ‘Piano degli interventi stradali relativi all’anno 2019, dicui alla delibera di giunta Regionale del 27/02/2019 n. 82’”.

Così, in una nota, la deputata all’Ars Rossana Cannata del gruppo parlamentare di Forza Italia. “L’approvazione delllo schema di Accordo istituzionale di convenzione tra il Libero Consorzio provinciale di Siracusa ed il dipartimento regionale infrastrutture e trasporti, assessore Marco Falcone – spiega la Vicepresidente dell’Antimafia – consente finalmente di porre rimedio alla carenza di figure tecniche professionali all’interno dell’organico del Libero Consorzio, ricorrendo alla collaborazione della Regione siciliana e dei suoi uffici aventi elevata competenza sul piano tecnico organizzativo e specifica competenza in materia di opere e contratti pubblici, avvalendosi anche degli uffici provinciali del Genio civile, per poter accelerare la fase progettuale e quindi la concreta realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza viaria dei corpi stradali interessati”.

“Si tratta, in particolare – aggiunge la componente della Commissione Attività produttive – dell’intervento strutturale del corpo stradale e delle opere d’arte della Sp 23 Palazzolo-Giarratana (€ 1.892.262,15), dell’intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano viario della Sp 32 Carlentini – Pedagaggi (€. 2.235.000,00), dell’intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della Sp 26, Rosolini-Pachino, mediante la riqualificazione del piano stradale e la riqualificazione di una rotatoria all’intersezione con la Sp56 Bimmisca-Agliastro (€ 4.105.627,09), dei lavori di completamento della Sp 14, Fusco-Canicattini-Passoladro (€2.500.000,00)”.

“Inoltre – conclude la componente della Commissione Ue – tra gli altri interventi attenzionati si segnala l’inserimento SP7 Cassaro-Cozzobianco-Buscemi tra i finanziamenti del programma di piano viario strutturale del MIT in attesa della nomina del commissario del Ministero.

Ai proclami continuano a seguire i fatti per garantire l’effettiva e concreta realizzazione del Piano degli interventi stradali per l’anno 2019 con la messa in atto di politiche strategiche che consentono di superare le difficoltà legate alle diverse operazioni e fasi che coinvolgono le procedure di finanziamento e realizzazione della rete viaria provinciale”.

