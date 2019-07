Mostra collettiva “Sul paesaggio … “

Da oggi, 3 Luglio e fino al 24 settembre 2019 l’Istituzione Francesco Carbone di Via Vitt. Emanuele Godrano, espone presso la Casina di Caccia Borbonica di Ficuzza la mostra collettiva dal titolo:

“Sul paesaggio … “

Ma qual’è il paesaggio il questa mostra? Paesaggio della mente? Paesaggio dell’animo? Paesaggio surreale? No, niente di tutto questo. Non si tratta di paesaggi finti, alberi finti, case finte, come quelli in vendita negli ipermercati, ma di quelli del bosco, dei boschi di casa nostra: del bosco di Ficuzza e di Rocca Busambra, di Montepellegrino e dell’Etna e ancora di paesaggi urbani e dei boschi delle Madonie e dei Nebrodi.

La mostra alla quale sono stati chiamati a realizzare opere sul paesaggio: Antonella Affronti, Liana Barbato, Marisa Battaglia, Alessandro Bronzini, Sebastiano Caracozzo, Aurelio Caruso, Elio Corrao, Pina D’Agostino, Angelo Denaro, Ivana Di Pisa, Naire Feo, Antonino Gaeta, Daniela Gargano, Giuseppe Gargano, Caterina Lala, Antonino Liberto, Maria Pia Lo Verso, Gabriella Lupinacci, Franco Montemaggiore, e Cinzia Romano La Duca. Hanno scelto il bosco, la città o il mare, sostanzialmente ponendo la questione sulle sue bellezze ma anche sulle peculiarità ed ecco che fiumi, montagne, ma anche territori urbani si fondono in un sogno accattivante, rigenerante e purtroppo, a volte, anche disarmante per via degli incendi, fin troppo spesso dolosi.

Recuperare all’arte il paesaggio è certamente un atto di “coraggio” sia per chi lo propone come nel caso dell’Associazione Culturale Studio 71 che per gli artisti. Beninteso, non è un modo per fare marcia indietro rispetto alle prerogative dell’arte contemporanea ma è un modo per affermare l’importanza che ha questo “elemento” nella nostra vita di tutti i giorni.

La mostra è visitabile tutti i giorni da lunedì a domenica dalle 8,30 alle 13.30 catalogo gratuito fino ad esaurimento. Testi di Vincenzo Viscardi e di Francesco Scorsone.

info@studio71.it

f.carboneistituzione@libero.it