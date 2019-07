Miraclapp sbarca su Indiegogo: l’App che fa incontrare finanza e tecnologia

Milano, 1 luglio 2019 – A chi non piacerebbe ottenere un reddito extra? Un sogno inseguito da tanti ma che oggi grazie alle nuove tecnologie potrebbe diventare alla portata di tutti.

Dall’incontro tra tecnologia e mondo degli investimenti è nata infatti un’idea innovativa, aperta anche a chi non conosce perfettamente il settore finanziario. Si tratta del prototipo della prima applicazione finalizzata a generare guadagni sui mercati finanziari con gli stessi metodi ad alte probabilità certificate utilizzati dalle grosse banche.

Il prototipo dell’applicazione, che si chiama Miraclapp, sbarcherà a luglio sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo, con una campagna per ottenere fondi al fine di rendere il prototipo un’applicazione completa, compatibile con tutti i sistemi operativi.

Un progetto che nasce da oltre vent’anni di esperienza sui mercati finanziari, cominciato nel 1998, da un metodo concepito presso l’Università degli Studi di Genova, tramite una tesi che trattava le reti neurali come meccanismi di previsione dei prezzi sui mercati finanziari.

Dopo anni di ricerca e di studio in merito all’adattamento del metodo a livello grafico, oggi Miraclapp può vantare un’esperienza di oltre vent’anni sui mercati finanziari.

Dal 2008 l’impegno è quello di fornire un reddito extra alle persone, utilizzando proprio il metodo concepito dieci anni prima e migliorato nel tempo, che possiede più dell’80% di probabilità di ottenere un guadagno.

Un metodo utilizzato dalle grosse banche e che, nel 2016, è stato implementato con caratteristiche migliorative per quanto riguarda il controllo del rischio e il rapporto rischio rendimento.

Il metodo ha ottenuto la certificazione esterna delle sue performance nel 2019 da parte della società americana di certificazione sistemi MyFxBook, diventando per il team motivo di grande orgoglio e soddisfazione per il duro sforzo impiegato in tutti questi anni.

“Ma noi di Miraclapp non abbiamo esaurito l’amore verso la ricerca e il continuo sviluppo, per questo abbiamo lanciato questa campagna di crowdfunding su Indiegogo: per dare vita a quello che è un obiettivo comune ovvero dare la possibilità a tutti, soprattutto a chi non conosce questo settore, di ottenere un reddito extra tramite una semplice app guidata” spiega Fabio Pioli, il fondatore di Miraclapp.

“Ed è da questo ideale che nasce il prototipo dell’applicazione, la cui storia inizia nel gennaio 2017, quando la nostra idea ha incontrato la bravura del softwarista professionista Gianluca Favaro, con il quale abbiamo iniziato a collaborare per la realizzazione del prototipo Miraclapp”.

Un progetto costato fatica ma che finalmente ha visto la luce nel 2019, come versione Beta e si vuole evolvere in una innovativa e, prima in assoluto, applicazione di reddito aggiuntivo.

“Abbiamo sempre voluto fare del bene, per questo per noi è importante che Miraclapp diventi un’App che dia accesso a tutti e agli stessi sistemi utilizzati dai professionisti della finanza, al fine di ottenere un reddito extra”.

Il lancio su Indiegogo

Miraclapp sbarcherà a luglio sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo presentando il prototipo dell’applicazione che verrà completata grazie ai fondi raccolti. E’ già attiva al momento la pagina pre-lancio dove chi avrà interesse nel nostro prodotto potrà iscriversi alla newsletter di aggiornamento riguardante il lancio e avrà l’accesso esclusivo ad uno sconto speciale.

Chi deciderà di investire nel progetto e di credere nella startup e nella sua “mission” avrà una ricompensa tra quelle offerte nella dashboard di Indiegogo: dalla licenza della piattaforma della durata di 1 mese a una licenza lifetime, da una della durata di 6 mesi a una di 12 mesi, fino alla visita in loco per vedere sia come viene progettata Miraclapp sia come funziona il metodo che genera più dell’80% di probabilità di raggiungere un utile.

Una piattaforma facile, libera e completamente assistita

Innanzitutto lo stile grafico è minimale ed estremamente intuitivo, progettato anche per chi è neofita del settore degli investimenti. La piattaforma è disponibile sia in una versione bianca che in una nera e il menu è composto da 6 semplici voci disposte verticalmente. Tra queste voci troviamo “Le mie operazioni”, dove verranno notificate le raccomandazioni. In questa sezione non solo sarà possibile avere una visione sintetica della situazione del proprio profilo ma si potrà decidere se accettare o rifiutare i consigli per operare sui mercati, con alte probabilità certificate, che verranno inviati e si potranno visualizzare i dati utili per eseguire l’operazione.

Miraclapp è facile perché è stata progettata per aprire le porte anche a chi non conosce i mercati finanziari o più semplicemente il settore degli investimenti, per questo motivo era importante che la piattaforma fungesse da guida nei passi da compiere, abbinando anche spiegazioni e delucidazioni riguardanti ogni consiglio inviato. Questo per riuscire a far comprendere al meglio la natura di ogni raccomandazione.

“Consideriamo la nostra piattaforma libera perché vogliamo diventi parte della vita di tutti ma a seconda delle tempistiche e delle esigenze di ognuno. Per questo motivo Miraclapp vuole aiutare e facilitare la vita alle persone solo quando sono le persone a volerlo, in base ai propri impegni” racconta ancora Pioli.

Quindi Miraclapp è stata pensata come strumento di raccomandazioni per ottenere un reddito secondo le esigenze e le disponibilità di tempo di chi la utilizzerà.

Per quanto riguarda l’assistenza è presente nell’applicazione la voce “La mia assistenza” da utilizzare nel momento quando vi fossero dei dubbi o problemi che la piattaforma da sola, con la sua assistenza, non avesse eliminato, in questa voce si avrà la possibilità di scrivere direttamente ad un operatore che sarà pronto a rispondere nell’immediato e risolvere qualsiasi dubbio.

Miraclapp ad oggi è ancora un prototipo di un’applicazione che verrà completata grazie ai fondi raccolti su Indiegogo.

“Un aiuto da parte di chi crede in questo progetto sarebbe fondamentale per lo sviluppo di Miraclapp e il vero e proprio lancio dell’applicazione sul mercato. La nostra startup, però, è soggetta ad autorizzazione per poter erogare il servizio pertanto avvertiamo che chi investirà nel nostro progetto potrà usufruire dei compensi solo quando Miraclapp sarà sviluppata come applicazione e quando la nostra startup otterrà l’autorizzazione” dice ancora l’ideatore di Miraclapp.

“Miraclapp non è un servizio finanziario e la nostra è una richiesta di finanziamento per lo sviluppo di una piattaforma che convoglierà raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari che saranno oggetto di specifica domanda di autorizzazione da parte degli organismi competenti degli Stati interessati” conclude Fabio Pioli.

Per qualsiasi ulteriore informazione sull’App si può contattare la mail marketing@miraclapp.com o iscriversi alla newsletter su Miraclapp dalla pagina pre–lancio di indiegogo, già attiva e raggiungibile all’indirizzo https://www.indiegogo.com/projects/miraclapp-a-unique-platform-for-generating-income–3/coming_soon/x/21875533, tramite cui sarà possibile anche aderire a Miraclapp a prezzi lancio molto scontati.

Contatti social: www.facebook.com/Miraclapp80 e www.youtube.com/channel/UCSl73i4jitGwfdU-GLL6gig.

Com. Stam. Ric. Pubbl.