Inchiostro d’Autore 2019 Incontri letterari al San Domenico a cura di Marco Rizzo

Anche per il 2019 il Chiostro di San Domenico a Trapani ospita InChiostro d’Autore, la rassegna letteraria organizzata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese con il patrocinio del Comune di Trapani e curata dal giornalista e scrittore Marco Rizzo.

Ancora una volta verranno esplorate, insieme a richiestissimi intellettuali, tematiche di grande attualità attraverso opere letterarie variegate e di qualità, come il tema dei confini, le migrazioni di oggi e di ieri, le inquietudini e il conforto della famiglia, ma anche l’eredità della famiglia Florio e il glorioso passato di italiani illustri come Joe Petrosino.

Quest’anno, per venire incontro alle tante richieste di lettori e appassionati, la rassegna inizierà già a luglio. Sabato 6 luglio apre InChiostro d’Autore 2019 lo storico Carlo Greppi, autore di saggi accessibili e amatissimi che per anni si è dedicato a ricostruire la Storia d’Italia. Il suo ultimo libro, L’età dei muri, offre un punto di vista inedito rispetto al “Secolo Breve”, indagando sul concetto di muro e confine attraverso le storie di quattro uomini illustri. Venerdì 19 luglio, non a caso anniversario della strage di via D’Amelio dove perse la vita Paolo Borsellino, il giornalista e scrittore palermitano Salvo Toscano ci racconta la vita di un grande poliziotto, colui che sfidò la mafia americana, in Joe Petrosino – Il mistero del cadavere nel barile, un romanzo documentato e appassionante. Sabato 27 luglio è la volta di Francesca Mannocchi, una delle giornaliste più apprezzate e premiate degli ultimi anni, già firma di L’Espresso, La7 e di numerose testate internazionali. Dopo numerosi viaggi in Libia per documentare l’instabilità del paese e il traffico di migranti, Mannocchi ha scritto un romanzo potente: Io Khaled vendo uomini e sono innocente. Giovedì 1 agosto Trapani ospita uno degli autori italiani più seguiti e apprezzati degli ultimi anni: Lorenzo Marone presenta Tutto sarà perfetto. Ennesimo successo annunciato, il romanzo segue il quarantenne immaturo Andrea sui passi della sua infanzia a Procida. Ancora una volta è la famiglia al centro del racconto in Addio Fantasmi di Nadia Terranova, libro candidato al Premio Strega e presentato giovedì 9 agosto. Forse l’autrice più amata del momento in Italia, Terranova racconta di Ida, cresciuta tra Messina e Roma nel ricordo di un padre sparito nel nulla. Chiude la rassegna il successo letterario degli ultimi mesi, I leoni di Sicilia – La saga dei Florio, straordinario romanzo scritto da un’autrice di origine trapanese, Stefania Auci, e incentrato sulla precisa e avvincente cronaca della famiglia Florio. La saga dei Florio è un caso editoriale già opzionato per numerose edizioni estere e per diventare una serie televisiva.

Ogni incontro si svolgerà a partire dalle 19:00 presso il Chiostro Ovest del Complesso Monumentale di San Domenico, nella Piazzetta San Domenico a Trapani. L’ingresso è libero.

CALENDARIO INCHIOSTRO D’AUTORE 2019

6 LUGLIO

Carlo Greppi

L’età dei muri – Breve storia del nostro tempo

(Feltrinelli)

Trent’anni fa, quando crollò il Muro di Berlino, pensavamo che si fosse chiusa un’era. Ma oggi i muri fioccano in un mondo dove informazioni e merci sono globalizzate. Lo storico Carlo Greppi, con una voce fresca ma puntuale, indaga sui concetti di muri, frontiere e libertà attraverso quattro storie simboliche: Joe J. Heydecker, Emanuel Ringelblum, John Runnings e Bob Marley.

19 LUGLIO

SALVO TOSCANO

Joe Petrosino – Il mistero del cadavere nel barile

(Newton Compton)

Nell’anniversario della strage di via D’Amelio, ricordiamo un altro italiano illustre che, come Paolo Borsellino, fece della legalità la sua missione: Joe Petrosino. Il “superpoliziotto” che sfidò la Mano Nera è al centro del best seller di Salvo Toscano, giallista e giornalista palermitano che ha studiato per anni questo pioniere della lotta alla mafia.

27 LUGLIO

FRANCESCA MANNOCCHI

Io Khaled vendo uomini e sono innocente

(Einaudi)

Autrice di reportage e inchieste da zone di guerra e non solo per testate quali Rai 3, SkyTg24, LA7, L’Espresso e Al Jazeera, Francesca Mannocchi è una delle giornaliste più seguite e premiate degli ultimi anni. Profonda conoscitrice della Libia d’oggi, è lì che ha ambientato il suo primo libro, già un caso editoriale: il racconto della migrazione visto dal punto di vista di un carnefice.

1 AGOSTO

LORENZO MARONE

Tutto sarà perfetto

(Feltrinelli)

Lorenzo Marone, tra gli autori più amati e venduti della sua generazione, costruisce una nuova galleria di personaggi indimenticabili intorno alla figura di Andrea, quarantenne single, immaturo e irresponsabile. Costretto dalle situazioni, tallonato da un bassotto terribile e legato a un padre ottantenne testardo, Andrea rivivrà i luoghi della sua infanzia a Procida… regalandoci sorrisi ed emozioni.

9 AGOSTO

NADIA TERRANOVA

Addio Fantasmi

(Einaudi)

Dopo il successo del pluripremiato Gli anni al contrario, Nadia Terranova torna a raccontare una storia siciliana di famiglie e ricordi, di assenze e ritorni. Un romanzo straordinario nella decina finale del Premio Strega 2019 dopo essere stato proposto da Pierluigi Battista e di prossima pubblicazione oltreoceano nella prestigiosa traduzione di Ann Goldstein.

23 AGOSTO

STEFANIA AUCI

I leoni di Sicilia – La saga dei Florio

(Editrice Nord)

Un caso editoriale ancor prima dell’uscita effettiva, un progetto a lungo termine basato su studi e testimonianze riguardo a una delle famiglie che hanno segnato gli ultimi secoli di storia siciliana: i Florio. Stefania Auci racconta i “Kennedy” ante litteram di Sicilia nel primo volume di una serie destinata a far discutere e ad appassionare i lettori di ogni età.

INCHIOSTRO D’AUTORE

La rassegna InChiostro d’Autore ha riconsegnato alla città il Chiostro di San Domenico riempiendolo di libri, parole, grandi autori e un pubblico attento. Nel corso delle sue edizioni il curatore Marco Rizzo ha intervistato autori del calibro di Concita De Gregorio, Nicola Lagioia, Adriano Sofri, Gipi, Benedetta Tobagi, Giorgio Fontana, Davide Camarrone, Enrico Deaglio, Roberto Recchioni, Francesca Fornario, Salvo Toscano e altri ancora.

MARCO RIZZO

Giornalista e scrittore, ha sceneggiato i fumetti sulle vite di Peppino Impastato, Mauro Rostagno, Marco Pantani, Che Guevara e altri ancora, in libri pubblicati anche all’estero e vincitori di premi internazionali. I suoi ultimi libri, il romanzo Lo scirocco femmina (Laurana) e il reportage a fumetti Salvezza (Feltrinelli) hanno riscosso un notevole successo di critica e pubblico.

