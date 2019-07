Giovedì 4 luglio, il numero 405-406 di SEGNO@Feltrinelli Palermo

Giovedì 4 luglio, alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Nino Fasullo – storico direttore della rivista Segno insieme a Matteo Di Figlia Università di Palermo, Umberto Cantone regista teatrale, Franco Nicastro scrittore e giornalista, presenta il numero 405-406 della rivista Segno.

EDITORIALE. La lezione sempre più attuale di Enrico Berlinguer / ETICA. Ignazio Romeo, Le tasche degli italiani / VOTAZIONI. Antonino Anastasi, Europee 2019: la Lega spopola, i 5S giù, il Pd cresce / IN SICILIA / Giuseppe Nobile, Economia siciliana e politiche del governo giallo-verde / SAGGI. Gianfranco Perriera, La macchinazione del mondo che si fa pubblicità /ISLAMISMO. Ernesto Balducci, L’Islam, nato in esilio finirà come uno straniero / CHIESA.Papa Francesco, La croce di Cristo e degli affamati di pane e di giustizia / Francesco Montenegro, La preghiera del vescovo nella notte del Venerdi Santo / Rosario Giuè, Monsignor Romero santo, ma con papa Francesco / ECOLOGIA. Papa Francesco, I poveri e le future generazioni pagheranno il costo / CINEMA. Giovanna Nobile, Don Masino, l’uomo e la sua impossibile coerenza.

Segno è una rivista di “cattolici” e “laici”. Tanto cattolica quanto laica. Così cattolica da non poter essere che laica, cioè: libera, autonoma, criticamente dedita alla città, alla politica, alla chiesa. Alle spalle di Segno c’è il più grande evento ecclesiale del secolo scorso: il Concilio ecumenico vaticano secondo. Nel fervore delle nuove istanze suscitate dal Concilio, nel 1968 esce a Palermo Il Cristiano d’Oggi, una rivista dei padri redentoristi, cui nel 1972 daranno nuovo impulso, insieme ai laici, i sacerdoti Fasullo, Licata e Ferro. Nel 1974 essi commettono l’imprudenza di non associarsi alla crociata contro il divorzio, suscitando le reazioni della Curia, e la rivista chiude. Ma il seme di una riflessione originale non è disperso e nel novembre 1975 esce Segno, firmato da una redazione di cui fanno parte Nino Alongi, Marta Cimino, Nino Fasullo (responsabile), Calogero Ferro, Pietro Gelardi, Franco Giordano, Franco La Rocca, Dina Leone, Totino Licata, Gaetano Lo Mauro, Dino Marchese, Giovanni Marchese, Luigi Tinè. Tutti insegnanti o sindacalisti o studenti e, tra essi, qualche redentorista coraggioso. I cattolici e laici di Segno sono aperti ai problemi della città, della regione, della chiesa, e compiono due scelte fondamentali: la denuncia del fenomeno mafioso come intimamente anticristiano; la rivendicazione del diritto per i cattolici di optare per i partiti della sinistra.

Oggi Segno si identifica con un gruppo redazionale di giovani intellettuali, insegnanti o impiegati che hanno come punto di riferimento Nino Fasullo, redentorista, ex insegnante di filosofia, arguto e tenace.

