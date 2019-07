Salvare vite non è reato. Sinistra Comune domani 2 luglio al corteo per la capitana Carola Rackete

Corteo e presidio – Martedì 2 luglio ore 18 partenza da piazza Verdi – Teatro Massimo alle 18 e presidio al porto dalle 20

Palermo – Anche Sinistra Comune domani 2 luglio scenderà in piazza per manifestare a sostegno della capitana Carola Rackete. “Esprimiamo solidarietà a Carola Rackete e a tutto l’equipaggio della Sea-Watch 3. Salvare vite non è reato; le ragioni umanitarie non possono in nessun caso essere derogate: la Sea Watch ha messo in salvo quaranta persone che rischiavano la vita. Carola si è sacrificata per portare a terra i migranti che non potevano trascorrere in mare una altra notte. La capitana deve tornare libera e le navi Sea Watch 3 e Mar Ionio di Mediterranea devono essere dissequestrate.”

