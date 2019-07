Palermo: Turismo. Presentato il nuovo portale del Comune

Si è svolta oggi pomeriggio a Palazzo delle Aquile la conferenza stampa di presentazione di “Palermo Welcome”, il portale dedicato al turismo e che è stato modificato attraverso il lavoro degli uffici del Webmaster e Promozione Turismo con una nuova veste grafica ed una reingegnerizzazione dei contenuti.

Tra le novità più importanti, la disponibilità delle informazioni oltre che in italiano anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo e arabo, dando di fatto, nuove opportunità di ricerca e di conoscenza a coloro che scelgono la nostra città come meta delle loro vacanze.

L’utente, già con la prima versione del portale, aveva la possibilità, oggi notevolmente incrementata, di poter visionare un considerevole numero di monumenti, suddivisi in approfondite schede descrittive, contenenti cenni storici, orari ed eventuale costo dei biglietti di ingresso.

Oltre alle schede sui luoghi di interesse e sui monumenti, si potranno consultare l’elenco relativo alle strutture ricettive suddivise per tipologia (alberghi, B&B, affittacamere, case vacanza, casa per ferie, ostelli, campeggi ed appartamenti ad uso turistico transitorio) e quello di ristoranti, wine bar, pub e locali dove gustare il rinomato street food palermitano. Inoltre, nella home page, uno spazio è dedicato alle informazioni necessarie sulle manifestazioni che si svolgono in città.

“Ormai da alcuni anni – continua il sindaco Orlando – Palermo è un punto di riferimento del turismo internazionale, meta continua di interesse culturale. I numeri altissimi di turisti registrati nell’anno di Palermo Capitale italiana della Cultura e quelli che interessano l’aeroporto Falcone e Borsellino, sono la testimonianza della crescita del turismo in città ed oggi, chi sceglie la nostra città come luogo di vacanza, avrà un veicolo migliore di conoscenza preventiva, grazie al restailyng del portale. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato per il suo potenziamento che conferma Palermo capitale delle Culture”

Il nuovo portale, poi, contiene suggerimenti su itinerari tematici della città, informazioni su Palermo città di mare, con dettagli sulle borgate marinare e indicazioni sui mezzi di trasporto per raggiungere la città e sui collegamenti verso le altre località siciliane.

L’utente ha anche l’opportunità di poter usare uno strumento offerto dal portale che gli permette di poter selezionare ogni scheda che ritiene utile alla visita e al soggiorno nella nostra città, creando così una lista di “preferiti”.

Palermo Welcome è raggiungibile all’indirizzo welcome.palermo.it che sarà anche utilizzato per la campagna di comunicazione e promozione che l’Amministrazione intende realizzare in Italia e all’estero.

Com. Stam.