Conservazione e restauro dei Beni culturali. Concorso del MIBACT per l’ammisione di 25 allievi al Corso di diploma

Pubblicato in Gazzetta ufficiale un Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di venticinque allievi al 70° corso di diploma di durata quinquennale, equiparato alla laurea magistrale a ciclo unico, in conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02), abilitante alla professione di «Restauratore di beni culturali» della Scuola di alta formazione e studio dell’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, per le sedi di Roma (quindici posti) e di Matera (dieci posti) – anno accademico 2019/2020.

Per l’ammissione al concorso sono richiesti tra gli altri i seguenti requisiti soggettivi:

diploma quinquennale (o quadriennale più anno integrativo) di istruzione secondaria superiore; è consentita l’iscrizione con riserva per i candidati che conseguano il diploma prima della data di inizio della prova grafica;

cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea. Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di Stati extracomunitari, purché dimostrino il possesso di un titolo di studio equipollente a quello richiesto al punto precedente

I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, ad eccezione di coloro che si diplomino nell’anno in corso come indicato al primo punto dell’elenco dei requisiti.

Le prove di accesso del concorso si svolgeranno nelle sedi che l’ISCR riterrà di stabilire; le indicazioni della data e del luogo in cui si svolgeranno la prova di lingua italiana, riservata ai candidati cittadini stranieri, e la prova grafica saranno comunicate ai candidati tramite avvisi pubblicati sul sito web dell’ISCR entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del bando.

A partire da tale data verrà altresì pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prima prova. Per le prove successive i candidati ammessi saranno convocati sempre tramite avvisi pubblicati sul sito web dell’ISCR.

I candidati ammessi sono tenuti, senza alcun preavviso o comunicazione individuale, a presentarsi a sostenere le prove suddette nei luoghi, nei giorni e nelle ore indicati, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

L’esame di ammissione consiste in:

prova di conversazione in lingua italiana, riservata esclusivamente ai candidati cittadini stranieri;

prova grafica;

test attitudinale pratico – percettivo;

prova orale.

I candidati dovranno altresì dimostrare una conoscenza di base certificata della lingua inglese.

I titoli di preferenza verranno valutati esclusivamente allo scopo di determinare la posizione in graduatoria tra due o più candidati che abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il medesimo punteggio complessivo (ex-aequo).

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno contattati direttamente dalla segreteria SAF che predisporrà in SEDE le operazioni procedurali per la loro ammissione al corso quinquennale – con inizio nell’anno accademico 2019/2020.

Il bando di concorso è consultabile sul sito istituzionale ufficiale.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 15 luglio 2019, secondo le modalità e seguendo il modello allegato al bando, così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

