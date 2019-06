Stage al Parlamento Europeo, tutte le offerte attive con le borse di studio Schuman

Il Parlamento Europeo offre svariate opportunità di stage presso il Segretariato Generale.

Per candidarsi al tirocinio retribuito con borse di studio Schuman i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

avere almeno 18 anni;

soddisfare i requisiti linguistici;

fornire un diploma universitario;

produrre una fedina penale incensurata;

non aver lavorato per più di due mesi consecutivi all’interno di un’istituzione o di un organo dell’UE;

sei mesi prima dell’inizio del tirocinio non aver svolto una visita di studio presso il Segretariato del Parlamento europeo.

Per i tirocini che vanno da ottobre 2019 a febbraio 2020 occorre compilare l’application form durante il mese di giugno.

Per fare domanda per un’offerta di tirocinio, occorre seguire una semplice procedura di domanda in due fasi.

La prima fase è la registrazione.

Per creare un account, devi:

visitare la pagina principale delle offerte di tirocinio;

selezionare l’offerta che vorresti richiedere;

cliccare sul pulsante Applica online;

completare il nuovo modulo di registrazione con i tuoi dati personali.

​La seconda fase prevede la compilazione dell’application form in cui dovrai:​

selezionare un’offerta cui vorresti aderire;

accedere al tuo account;

caricare il tuo CV (esclusivamente in formato Europass);

caricare una lettera di motivazione per l’offerta di tirocinio (al massimo una pagina).

Si può chiedere di concorrere per un massimo di 3 offerte di tirocinio per campagna.

I passaggi successivi andranno eseguiti tramite la pagina dedicata.

Se risulterai eleggibile per le borse di studio verrai contattato fra il primo di agosto ed il 15 settembre 2019, ed i risultati finali, con la lista degli ammessi ai tirocini Schuman, saranno resi noti dal primo ottobre.



Scadenza per l’invio delle candidature il 30 giugno 2019.

Com. Stam. fonte Informa Giovani