Residenza artistica a Londa. Il concorso Art Apartments, Art Residency è aperto

Art Apartments, in collaborazione con il Finnish Institute in London e con la Estorick Collection of Modern Italian Art, indice la nuova edizione del concorso Art Residency – London is Open, che intende offrire a due artisti, uno italiano e uno finlandese, la possibilità di soggiornare e lavorare a Londra per cinque settimane a partire dal primo ottobre 2019.

Ottobre è considerato in questa città il mese dell’arte contemporanea, ricco di mostre, fiere ed eventi paralleli. Questa nuova edizione intende supportare la ricerca di due artisti europei, uno italiano e uno finlandese, non ancora affermati ma che abbiano già intrapreso un chiaro percorso nell’ambito delle arti visive e impieghino il soggiorno londinese per proseguire la loro ricerca e tradurla in almeno due opere ispirate al tema London is Open.Durante il soggiorno ogni artista selezionato abiterà e lavorerà al suo progetto in uno degli appartamenti di Art Apartments (tutti in zone centrali di Londra), con un supporto completo comprensivo di:

alloggio gratuito, ciascuno in stanza singola;

£1,000 (mille sterline) ciascuno per spese di sostentamento;

rimborso fino a £700 (settecento sterline) ciascuno per l’acquisto di materiali, dietro presentazione di scontrini o ricevute;

uso gratuito di uno studio-laboratorio;

accesso alla biblioteca e al dipartimento didattico della Estorick Collection;

promozione via social media e stampa.

​Il concorso si rivolge ad artisti residenti in Italia e in Finlandia di età superiore ai 18 anni.

Per le modalità di partecipazione e le informazioni complete potete consultare il sito ufficiale.

La scadenza per l’invio delle domande di partecipazione è il 30 giugno prossimo.

Com. Stam. fonte Informa Giovani