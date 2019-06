Reddito di cittadinanza e volontariato, Costantino (FI): “Sono due cose distinte e separate, chi ci specula è uno sciacallo politico”

Palermo: “Trovo ingiusto che puntualmente si provi a le speculare su iniziative lodevoli di volontariato, volte alla pulizia e al decoro delle strade cittadine.

Condivido il pensiero dell’assessore Mattina e ricordo a chi non lo sapesse o non avesse compreso, che il reddito di cittadinanza è cosa ben distinta dall’attività di volontariato. È infatti una misura che a livello nazionale contrasta la povertà ed esclusione sociale, non crea nuovi posti di lavoro presso il Comune di Palermo. È giusto sottolinearlo perché qualcuno sta già ricamando chissà quali trame su questa vicenda, inneggiando allo spauracchio delle cooperative o a illusionisti in grado di creare dal nulla nuove assunzioni. Questi ragazzi, riconoscenti per quanto loro corrisposto dallo Stato, vogliono mettersi volontariamente al servizio della collettività, contraccambiando gratuitamente. Non capisco perché in questo deve essere visto il marcio, solo per opportunismo politico. Speculare su dei ragazzi che vogliono rendersi utili è non solo spiacevole, ma soprattutto lesivo della loro dignità, già minata dalla mancanza di certezze. La loro semplice e gratuita attività, non può essere confusa con le politiche del lavoro, perché altrimenti si aziona un circolo vizioso che favorisce solo gli sciacalli che vogliono mercanteggiare sulle problematiche altrui”. A riferirlo è il Vicepresidente della VII Circoscrizione di Palermo, Fabio Costantino di Forza Italia.

Com. Stam.