Locali storici, 10 sono in Sicilia

Alberghi, pasticcerie, ristoranti, bar con almeno 70 anni di storia. Sono tutti elencati nella Guida ai locali storici d’Italia che è stata presentata a Milano. E dei 215 locali recensiti dal volume, ben dieci si trovano nell’isola, la maggiore parte a Palermo.

I locali storici d’Italia sono dei veri e propri “santuari” del gusto e dell’ospitalità per gli appassionati ed i frequentatori, che ancora oggi “resistono” a tutto offrendo ai clienti prodotti e servizi di qualità. A Giarre, secondo la guida, c’è l’unico locale storico della provincia di Catania, la Fabbrica del cioccolato Finocchiaro, fondata nel1924 e dove è stata inventata la caramella a sigaretta. Altro locale storico, questa volta in provincia di Messina, è il ristorante Filippino di Lipari, che durante il fascismo era il luogo di ritrovo di politici del calibro di Ferruccio Parri e Carlo Rosselli, lì confinati dal regime. Ancora oggi famoso è il San Domenico Palace di Taormina. Già convento nel XV secolo, arricchito agli inizi del Novecento con interventi in stile liberty, l’hotel è in ristrutturazione in attesa del suo rilancio come ritrovo extra lusso. Nelle sue camere hanno dormito il kaiser Guglielmo II, Edoardo d’Inghilterra, Anatole France, Luigi Pirandello, Thomas Mann. A Monreale la guida segnala il ristorante La botte, che può vantare una tra le più antiche gestioni della Sicilia. Aperto nel 1929, dal 1962 è sempre stato di proprietà della famiglia Cascino, che ha servito i suoi piatti prelibati a cantanti lirici del calibro di Del Monaco, Gigli, Tebaldi. “Scendendo” a Palermo viene segnalata l’Antica Focacceria San Francesco (nella foto), con la sua cucina a vista in ghisa delle Fonderie Florio. Lì Ruggero Settimo festeggiò nel 1848 la sua elezione a capo del governo siciliano provvisorio; lì la leggenda vuole che mangiò anche Garibaldi durante la conquista di Palermo del 1860. Sempre nel capoluogo siciliano troviamo un altro locale storico, la Casa del brodo, che durante un’epidemia dei primi mesi del 1900 distribuì brodo di carne caldo ai palermitani come “ricostituente”. Tra gli alberghi palermitani la guida segnala l’Hotel Mercure Palermo Excelsior, progettato da Basile in perfetto stile liberty. Visse il suo momento d’oro durante la Belle Époque, ospitando tra gli altri Edoardo VII ed il capitano Dreyfus, dopo la riabilitazione. Un altro albergo liberty palermitano è il celeberrimo Grand Hotel Villa Igiea. Altro capolavoro liberty palermitano ricordato dalla guida è il Grand Hotel et Des Palmes, firmato anch’esso dall’architetto Ernesto Basile. Wagner, nel 1882, vi ultimò il Parsifal.

Infine a Chiaramonte Gulfi la guida segnala il ristorante Majore, che ha rifocillato scrittori del calibro di Leonardo Sciascia e Gesualdo Bufalino.

Ciro Cardinale

CS