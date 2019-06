Greenpeace “assalta” una piattaforma petrolifera al largo della Sicilia

Sono entrati in azione ieri mattina su alcuni gommoni lanciati addosso alla piattaforma di estrazione Prezioso, al largo dello Stretto di Sicilia (nella foto), gli attivisti di Greenpeace, per denunciare il governo che non sta facendo abbastanza per contrastare l’emergenza climatica.

Partiti dalla nota nave dell’associazione ecologista Rainbow Warrior, attualmente nel Mediterraneo per una campagna sul clima, gli ambientalisti sono andati incontro alla piattaforma petrolifera, sciorinando un lenzuolo giallo col messaggio: “Ci state bruciando il futuro”. L’idea di Greenpeace è chiara: gas e petrolio sono causa dei cambiamenti climatico in atto e per questo il governo dovrebbe rivedere i propri piani di espansione delle attività estrattive e puntare sulle fonti rinnovabili per arrivare a zero emissioni entro il 2040. Il gas – hanno sottolineato gli attivisti verdi – non è affatto un combustibile pulito, ma una fonte fossile che emette CO2, mentre il governo italiano vorrebbe ampliare l’attività estrattiva proprio della piattaforma Prezioso. Da qui, per sensibilizzare l’opinione pubblica ed il governo, l’azione di ieri di Greenpeace in Sicilia.

Ciro Cardinale

CS