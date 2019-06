A Lentini (SR) due giornate all’insegna dei peccati di gola. Nino ‘u Ballerino tra i protagonisti della manifestazione dedicata allo street food

Specialità tipiche del territorio da gustare “on the road”, intrattenimento, animazione, creatività e artigianato : tutto pronto per il “Lentini Street Food” che si terrà il 29 e 30 giugno in via Giuseppe Garibaldi, il salotto più bello della cittadina in provincia di Siracusa.

Alla manifestazione dedicata ai sapori del cibo da strada, parteciperà Nino ‘u Ballerino, che ha fatto della tradizione del tipico panino con la milza la specialità gastronomica palermitana più riconoscibile e nota nel mondo.

Sono particolarmente felice di essere presente all’evento – spiega il “meusaro” – perché si tratta di una vetrina veramente ricchissima per gli street fooder e gli artigiani, circa cinquanta in tutto, che proporranno al pubblico un’offerta veramente variegata”.

Uno dei punti di forza della due giorni, alla prima edizione, riguarda l’attenzione rivolta al cibo da strada come mestiere antico che, grazie alla forza innovativa di chi lo prepara, ha conquistato e continua a conquistare, in Italia e nel panorama internazionale, i cultori della gastronomia di qualità: non un semplice fenomeno legato alla moda, bensì una delle icone del terzo millennio e un modo per riappropriarsi delle tradizioni del territorio di appartenenza.

L’evento avrà inizio sabato 29 alle 18:00 e si terrà fino a mezzanotte; il giorno successivo, invece, si svolgerà a partire dalle 10:00 fino alle 22:00.

