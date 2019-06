Archeologi, bibliotecari, esperti di beni culturali. Al MIBACT si creano elenchi di professionisti per incarichi futuri

Stanno per aprirsi le iscrizioni agli Elenchi Professionisti Beni Cultural con i bandi MIBAC per archeologi, archivisti, bibliotecari e altre figure.E’ stato pubblicato infatti il Decreto che prevede la costituzione degli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui Beni Culturali. Gli avvisi saranno pubblicati entro il mese di agosto .

Gli elenchi nazionali dei professionisti dei Beni Culturali sono liste in cui vengono inseriti soggetti in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale, idonei ad effettuare interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei Beni Culturali o relativi alla valorizzazione e alla fruizione degli stessi.Il documento prevede l’istituzione di 7 elenchi per altrettanti profili professionali: Archeologi, Archivisti, Bibliotecari, Demoetnoantropologi, Antropologi fisici, Esperti di Diagnostica e di Scienza e Tecnologia applicate ai Beni Culturali e Storici dell’Arte.Per essere inseriti in ciascun elenco, che non costituisce sotto alcuna forma albo professionale, occorre richiedere l’iscrizioneI bandi per costituire gli elenchi professionisti Beni Culturali che saranno pubblicati sono rivolti ai seguenti profili:

Antropologo fisico

Archeologo

Archivista

Bibliotecario

Demoetnoantropologo

Esperto di Diagnostica e di Scienza e Tecnologia applicate ai Beni Culturali

Storico dell’Arte.

Possono iscriversi agli elenchi MIBAC i professionisti in possesso dei seguenti requisiti generici: cittadinanza italiana o straniera; età non inferiore a 18 anni; possesso di titoli di studio ed esperienza richiesti per il profilo professionale di interesse, di cui all’allegato del Decreto 20 maggio 2019.

L’iscrizione agli elenchi di professionisti dei Beni Culturali deve essere effettuata per via telematica, attraverso l’apposito modulo online che sarà predisposto, per ciascun profilo professionale, sul portale web del Ministero dei Beni Culturali.

Com. Stam.fonte Informa Giovani