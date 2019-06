Insegnamento della lingua italiana negli USA. Ecco le borse di studio Fulbright

C’è tempo fino al 29 luglio per presentare le richieste ed ottenere una delle 4 borse di studio proposte dalla Commissione Fulbright della durata di 9 mesi. Il progetto rientra nell’ambito del Foreign Language Teaching Assistant Program

Obiettivo del Programma è offrire a giovani insegnanti di lingua inglese o a giovani laureati che stanno lavorando per essere insegnanti di lingua inglese, l’opportunità di sviluppare e migliorare le proprie competenze e rafforzare l’insegnamento della lingua e della cultura italiana presso le università e college statunitensi. Al centro il miglioramento della conoscenza della lingua inglese e della società e cultura statunitensi in previsione di un futuro proseguimento della carriera didattica come insegnanti di lingua e cultura statunitense nel proprio Paese.Sono richiesti i seguenti requisiti:

residenza in Italia o, eventualmente, in un paese europeo

titolo di laurea triennale, specialistica o magistrale in lingue e letterature straniere (con inglese come prima o seconda lingua)

esperienza di insegnamento certificabile

ottima conoscenza della lingua inglese comprovata preferibilmente da TOEFL con punteggio non inferiore a 79/120 o da IELTS con punteggio complessivo non inferiore a 6.0/9.0, modalità Academic.

Il soggiorno previsto per le borse di studio negli Stati Uniti si terrà nel corso dell’anno accademico 2019/20 e avrà una durata di 9 mesi. I beneficiari assisteranno il docente statunitense nell’insegnamento della lingua italiana ovvero dovranno insegnare un proprio corso fino ad un massimo di 20 ore settimanali e dovranno frequentare almeno due corsi universitari per semestre, uno dei quali in U.S. Studies e gli altri in materie inerenti l’insegnamento della lingua inglese. Il borsista Fulbright FLTA svolgerà l’attività didattica presso campus statunitensi individuati dall’Institute of International Education e che richiedono espressamente un assistente di lingua e cultura italiana.

Le borse di studio prevedono:

maintenance allowance di 5.400 dollari corrisposto dalla Commissione Fulbright quale contributo per le spese di soggiorno

stipendio mensile di 500-600 dollari corrisposto dall’università statunitense

esonero dal pagamento delle tasse universitarie per la frequenza di due corsi universitari a semestre

vitto e alloggio offerti dall’università statunitense.

travel allowance di 1.100 euro corrisposto dalla Commissione Fulbright quale rimborso per il pagamento del biglietto aereo di andata e ritorno tra l’Italia e gli Stati Uniti

assicurazione medica finanziata dal Governo statunitense

copertura spese per visto di ingresso.



Per tutte le informazioni e per la candidatura cliccare qui.

