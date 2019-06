Palermo: Polizia municipale. Info viabilità sabato 22 e domenica 23 giugno

La polizia municipale informa che sabato e domenica, in occasione delle processioni religiose organizzate dalle parrocchie per il Corpus Domini, la circolazione stradale sarà modificata.

Si ricorda inoltre la chiusura di via Libertà di sabato sera per il concerto dell’Orchestra Sinfonica.

Sabato 22 giugno

Ore 18.45 (fino alle 20.00) – Centro città – processione SS. Sacramento

Itinerario: via Torremuzza, via Alloro, via Vetriera, piazza Magione,

via spasimo, via S. Teresa, via N. Cervello, via Torremuzza.

Ore 19.30 (fino alle 21) – Borgo Nuovo – processione Corpus Domini

Itinerario: parrocchia Santa Cristina, Via Mozia, largo Ippona, via

Assoro, via Mozia, rientro.

Ore 20.00 (fino alle ore 23.00) – Centro città – “Concerto

dell’Orchestra Sinfonica Siciliana” (O.D. n. 777)

Limitazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta, in alcune vie e piazze cittadine dalle ore 20.00 alle ore 23.00 e comunque sino al termine della manifestazione:

Via Libertà carreggiata centrale–nel tratto compreso tra le piazze F.Crispi/Mordini e Castelnuovo/R. Settimo con esclusione dell’attraversamento di via Archimede direzione via Siracusa: chiusura al transito veicolare;

Carreggiata laterale di monte, compresa tra la piazza Mordini e la Piazza Castelnuovo: divieto di sosta con rimozione coatta, solo sul lato dx nel senso di marcia;

Strada di collegamento tra le vie Libertà e R. Settimo in adiacenza alle piazze Ruggero Settimo/Castelnuovo: chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata;

Piazza R. Settimo, nei tratti compresi tra le vie Ruggero Settimo ed Emerico Amari, e tra le vie G. Daita e Libertà: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 19,00 alle ore 24,00 e chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata;

Via E. Amari nel tratto compreso tra piazza R. Settimo e la via I. La Lumia (esclusa); divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata,

Via Turati nel tratto compreso tra le vie I. La Lumia e piazza R. Settimo: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata;

Piazza Castelnuovo nel tratto compreso tra la via Libertà ed il civ.n°50 (escluso), sul lat dx nel senso di marcia: divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto i Taxi che normalmente sostano in prossimità di via Turati/Piazza Ruggero Settimo;

Durante la chiusura delle vie e piazze sopra descritte, saranno attivati anche i sotto elencati provvedimenti necessari a garantire la circolazione veicolare nell’area in esame, sotto elencate vie e piazze:

Via D. Scinà – I veicoli provenienti da piazza Sturzo, dovranno svoltare a dx o a sx per via I. La Lumia;

Via G. Daita, nel tratto compreso tra le vie N. Gallo e piazza R. Settimo: chiusura al transito veicolare; I veicoli dovranno proseguire per via N. Gallo in direzione di via I. La Lumia o della carreggiata laterale di valle di via Libertà.

Domenica 23 giugno

Ore 18.00 – Quartiere Molara – parrocchia Maria SS. Addolorata – Corpus Domini

Itinerario: piazza Molara, via Molara, via Aquino molara, via Decano, via Cartiera Grande, piazzetta Olio di Lino, fondo Vega, piazza Molara.

Ore 19.00 (fino alle ore 21.00) – Centro città –- Processione Corpus Domini (O.D. 787)

Piazza San Domenico – Porzione di Piazza non Pedonale: Chiusura alla circolazione veicolare e Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 08,00 alle ore 21,00, e comunque fino al completamento della stessa manifestazione, fatta eccezione dei mezzi Autorizzati dalle Competenti Autorità di Polizia, oltre ad eventuali altri veicoli a supporto della Cerimonia, e di tutte quelle a servizio delle Autorità politiche, civili e religiose partecipanti alla suddetta processione.

Chiusura al traffico veicolare delle vie sotto citate, interessate dal passaggio della processione religiosa, a partire dalle ore 19,00 e sino al termine della stessa che si snoderà secondo il seguente itinerario:

Uscita dalla Chiesa di San Domenico via Roma controsenso – Via Vittorio Emanuele ( tratto Roma – Via Matteo Bonello ) – Via M. Bonello – Ingresso Cattedrale di Palermo.

Al fine di garantire la processione religiosa citata in oggetto, prevista nelle giornate del 23 giugno 2019, si dispongono i necessari successivi provvedimenti veicolari da attuarsi al passaggio della processione e inerenti i tratti stradali appresso indicati.

Via Gagini, chiusura temporanea al transito veicolare, tratto compreso tra via Cavour e piazza San Domenico.

Via Vittorio Emanuele, chiusura temporanea al transito veicolare, tratto compreso tra Via Porto Salvo e Via Roma, e deviazione di tutti i flussi di traffico provenienti da Via Isnello, Via Paternostro, Via Della Loggia e Via Dei Tintori sulla stessa via in direzione Foro

Umberto I.

Via Vittorio Emanuele, chiusura temporanea al transito veicolare, tratto compreso tra piazza della Vittoria e via Matteo Bonello e deviazione dei flussi di traffico già a partire da via Cadorna, verso piazza Indipendenza, tramite via del Bastione.

A salvaguardia del corteo e della rappresentazione religiosa al seguito, del regolare svolgimento del 23 giugno 2019, si istituiscono i sotto elencati provvedimenti:

1) nei tratti sotto citati, il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 14,00 alle ore 21,30 e comunque fino a cessata esigenza fatta eccezione sia dei mezzi autorizzati dalle competenti autorità di polizia oltre ad eventuali altri a supporto della cerimonia che dei mezzi di tutte le autorità politiche, civili e religiose partecipanti alla cerimonia suddetta.

Via Dell’Incoronazione – intero tratto stradale compreso tra Piazza Sett’Angeli e Via Matteo Bonello.

Piazza Sett’Angeli – intera Piazza compresa tra Via S.Agata alla Guilla, Via delle Scuole, Via Dell’Incoronazione e Via Simone Bologna.

Via Simone Bologna – intero tratto stradale compreso tra Piazza Sett’Angeli e Via Vittorio Emanuele.

Per tutto il tratto di via Roma compreso tra piazza Giulio cesare e via Spinuzza, interdizione della circolazione dei veicoli privati, pubblici in transito lungo le corsie riservate esistenti all’interno del tratto stradale di via Roma, che dovranno essere deviati su

percorsi alternativi.

Il comando di polizia municipale provvederà ad adottare, per particolari esigenze di sicurezza, ogni altro provvedimento e accorgimento (non previsto nella presente ordinanza) di carattere contingente ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della

circolazione e della pubblica incolumità.

Dovranno altresì essere sempre garantiti per le emergenze i percorsi individuati all’interno dell’itinerario ARABO – NORMANNO da: Via Sant’Agata alla Guilla a Via del Protonotaro e da Via SS. Salvatore verso Via del Celso.