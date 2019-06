Il Gruppo Folkloristico Trinacria Bedda di Monreale a Pollina in occasione dell'”Infiorata di Pollina”

Il Gruppo Folkloristico Trinacria Bedda di Monreale si esibirà oggi pomeriggio a Pollina in occasione dell'”Infiorata di Pollina” con il suo forte entusiasmo folk ,ci coinvolgerà con canti e balli e in particolare nel Ballo della Cordella .(Ancora posti disponibili in pullman per chi volesse visitare questa splendida città).

Si rinnova così l’appuntamento con l’Infiorata di Pollina. Appuntamento da venerdì 21 a domenica 23 giugno con un evento che unisce tradizione popolare e messaggi attuali. In occasione della festività religiosa del Corpus Domini avranno luogo l’Infiorata di Pollina e angoli del gusto. Gli undici quadri previsti saranno realizzati interamente con materiali di recupero come segatura, sale, trucioli, caffè e altri, raccolti dai volontari che li hanno selezionati.

Non una classica infiorata, dunque, ma una manifestazione originale. I disegni riguarderanno tutti il tema del volto del Risorto. In un primo momento vengono ideati su bozzetti, poi vengono riportati a mano in misura più grande, senza il supporto di stampe, lungo via dei Caduti in guerra.

Com. Stam.