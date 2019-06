Gemellaggio Lions club Cefalù e Mistretta Nebrodi

È stato consacrato ieri a Castel di Tusa il patto di gemellaggio tra il Lions club Cefalù ed il Lions club Mistretta Nebrodi.

I presidenti dei due sodalizi, Giuseppe Neri ed Angelo Tudisca, hanno sottoscritto alla presenza di Vincenzo Leone, governatore del distretto Lions Sicilia, la carta di gemellaggio che suggella il patto di amicizia tra i due club. Essi insistono sullo stesso territorio, legato da vincoli storici che risalgono nei secoli, addirittura ai tempi di Ruggero II, territorio che fino all’Ottocento ha fatto pure parte della stessa curia arcivescovile di Cefalù e che dopo l’unità d’Italia è stato diviso su due province, ma che ha sempre mantenuto fino ad oggi speciali rapporti di collaborazione, come pure hanno sottolineato tutti i partecipanti alla cerimonia. Il sindaco di Castel di Tusa, Luigi Miceli, nel salutare l’iniziativa ha aggiunto che “i principi del Lions clubs international sono pienamente condivisibili da chi opera in politica, sintesi dell’azione che bisogna sempre intraprendere in favore degli altri”.

Angelo Tudisca si è dichiarato “orgoglioso di avere promosso questo gemellaggio con un club così prestigioso, quale quello di Cefalù. Dobbiamo adesso promuovere service insieme tra i due clubs gemelli, per rafforzare ancora di più tale patto”. Giuseppe Neri ha poi ricordato come tale proposta di gemellaggio è stata accolta con entusiasmo dai soci del club di Cefalù. “Apparteniamo a due province diverse, ma c’è un rapporto amichevole, affettivo che ci lega all’altro club, all’altra comunità, con cui abbiamo comunanza di interessi e tradizioni. Sono convinto che questo gemellaggio rafforzerà sempre più i rapporti tra i due club, ma anche le relazioni tra le due comunità”. E proprio sulle relazioni tra club che nascono da un patto di gemellaggio si è incentrato l’intervento di Vincenzo Leone. “Si è realizzato uno dei punti fondanti del Lions clubs international, cioè unire i clubs per condividere sì obiettivi lionistici, ma soprattutto interessi del territorio. I Lions operano solo ed esclusivamente nell’interesse di chi ha bisogno, della collettività, come faranno d’ora in avanti i due clubs oggi gemelli”. Dopo la cerimonia del gemellaggio, si è proceduto anche al “passaggio della campana”, dal presidente uscente del Lions club Mistretta Nebrodi, Angelo Tudisca, al nuovo presidente per l’anno sociale 2019-2020, Ignazio Di Gangi.

Ciro Cardinale

