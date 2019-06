Universiadi: Siulp, rispetto per i Questori e il loro ruolo di Autorità di PS.

Il Prefetto di Napoli, in occasione degli imminenti eventi che si terranno nel capoluogo partenopeo, ha invitato i Prefetti della Campania a partecipare ad una Conferenza regionale delle Autorità Provinciali di P.S. con preghiera di estendere l’invito anche “ai responsabili delle forze di Polizia” delle rispettive provincie.

In pratica il Questore, Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza ex articolo 14 della L.121/81, viene ridotto a semplice “responsabile” di una forza di polizia, dal Prefetto Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ex articolo 13 della stessa legge.

E questo, poiché sembra essere lontano dal fatidico mero errore, appare un’idea sempre più diffusa sul territorio nazionale; i Prefetti, speriamo non col benestare del Ministro dell’Interno, hanno di fatto abolito i Questori e la stessa legge 121 con decisione interna, anzi intima. Il Siulp non solo non condivide una simile iattura, ma la combatterà con ogni sua forza a difesa sia della dignità dell’Autorità provinciale di PS che delle donne e degli uomini che la incarnano.

Ci chiediamo però se il Capo della Polizia ed il Ministro dell’Interno facciano propria questa intima decisione, o non ritengano piuttosto di chiarire la questione. Noi, come sempre, sentiamo la necessità di attendere risposte, e poi di agire per il rispetto della legge.

Triste però che debba essere il Siulp a porre la questione, di per sé gravissima, in un momento in cui la legalità e la sicurezza appaiono sempre più aggredite da chi avrebbe l’obbligo di rispettarle e di promuoverle.

Chi non osserva la legge non può certo imporre l’osservanza ai cittadini.

Com. Stam. Ric. Pubbl.