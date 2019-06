Problematiche via XXXI Maggio a Catania, il comitato Romolo Murri chiede immediati interventi

Intervenire ora per evitare drammatiche conseguenze in futuro. Questa è la richiesta che il Comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, fa all’amministrazione comunale per via XXXI maggio e per le strade limitrofe. Una zona strategica per la mobilità cittadina perché collega Corso Indipendenza con il viale Mario Rapisardi.

Questo vuol dire che, attraverso l’Asse, migliaia di pendolari ogni giorno transitano da qui per raggiungere il centro di Catania. Un continuo viavai di gente che deve fare i conti con le buche, con il parcheggio selvaggio e incroci- soprattutto quello tra via XXXI maggio e via Selvosa- estremamente pericolosi dove non vengono rispettate nemmeno le precedenze.

Enormi disagi li vivono anche i residenti della zona che rischiano di essere investiti dal pirata della strada di turno ogni volta che devono attraversare la corsia.

Un lungo elenco di disservizi e lamentele raccolte dal comitato Romolo Murri che alcuni mesi fa aveva segnalato alle istituzioni competenti il problema delle discariche abusive e dei continui allagamenti, durante la stagione invernale, proprio in questo territorio.

Già in passato, in qualità di presidente dell’allora commissione comunale al Bilancio, il dottor Vincenzo Parisi aveva sottoposto all’attenzione dei tecnici comunali alcuni dei più importanti miglioramenti da apportare in zona.

Una verifica che permise di prendere atto della complessità della questione. In particolare, per l’occasione fu appurato che tra via XXXI maggio e via Selvosa occorresse effettuare il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale oltre ad una forte azione repressiva nei confronti degli automobilisti e dei centauri indisciplinati che non rispettavano le precedenze.

Studi quando mai attuali ed oggi occorre considerare anche che il senso unico nell’ultimo tratto di via XXXI maggio nei pressi del Corso Indipendenza non viene recepito dai soliti furbi che, da via IV novembre, imboccano via XXXI maggio in controsenso rischiando di investire pedoni ed automobilisti. Un pericolo accentuato soprattutto la sera quando il traffico è ridotto al minimo e molti percorrono via XXXI maggio a tutta velocità.

Vincenzo Parisi Presidente Comitato Cittadino “Romolo Murri”

Com. Stam.