Palermo: Rifiuti e decoro. Orlando presenta Ordinanza “Tolleranza zero” “Cittadini scelgano se essere complici”

Tolleranza zero per chi sporca in città e “ricerca delle prove dell’esistenza di un’organizzazione” dedica allo smaltimento illecito di rifiuti ingombranti.

Oggi pomeriggio a Palazzo delle Aquile il sindaco Leoluca Orlando ha presentato, insieme al Vice Sindaco, all’Assessore all’Ambiente e agli Amminsitratori Unici di RAP e RESET, una ordinanza sindacale che si affianca alla campagna #FacciamoUnPatto e che oggi stesso sarà presentata al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. “Dopo l’impegno e l’intervento straordinario – ha detto il Sindaco – arriva un invito ai cittadini ad abbandonare comportamenti irregolari o illeciti e l’impegno ad una repressione dura nei confronti di coloro che continuano a sporcare.”

Dieci punti per misure urgenti e straordinarie per contrastare il degrado e favorire il decoro urbano.

L’ordinanza che ha una durata di trenta giorni e sarà prorogabile, vede direttamente interessata, innanzitutto, la Polizia Municipale che metterà in campo 200 agenti, distribuiti sull’intero territorio cittadino, per il contrasto al fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti di ogni tipo. Gli agenti avranno il compito di vigilanza, controllo ed irrogazione di sanzioni. Il Comando, potrà ricorrere anche all’utilizzo di personale parzialmente non idoneo a specifiche attività d’istituto, al fine di non interrompere le attività ordinarie.

Una stretta riguarderà coloro che trasportano in modo illecito i rifiuti: per loro scatterà il di sequestro di mezzi utilizzati, che saranno affidati in custodia proprio alla Polizia Municipale, tranne che nei casi previsti dalla legge. In ogni caso, per coloro che saranno recidivi scatterà la confisca dei mezzi.

Sempre alla Polizia Municipale, in sinergia con il SUAP, viene dato il compito di attivare un sistema di controllo sulla regolarità degli interventi di sgombero di locali e cantine, nonché delle attività di smaltimento dei prodotti usati da parte degli operatori commerciali

rivenditori, in particolare, di elettrodomestici, materassi e pneumatici, con verifica della relativa documentazione. “I cittadini non possono far finta di non sapere – ha detto il Sindaco – che devono affidare i propri elettrodomestici, i loro materassi vecchi o i loro mobili da eliminare soltanto a ditte serie e che smaltiscono correttamente, altrimenti saranno complici di un crimine e complici della sporcizia in città. Lo stesso vale per gli

automobilisti; quelli che decideranno di affidarsi a ditte abusive per il cambio di olio, pneumatici o batterie, non solo si assumeranno i rischi del caso, ma saranno complici dell’illegalità e del degrado.”

Anche la RAP dovrà aumentare il personale dedicato alle attività di controllo, questa volta con un incremento del personale destinato alla verifica delle attività svolte dalla società partecipata in materia di igiene ambientale e raccolta/trasporto dei rifiuti.

I 200 agenti della Polizia Municipale, cui è data indicazione di agire in borghese, dovranno anche effettuare il controllo delle aree indicate da RAP come quelle presso le quali maggiormente avviene il fenomeno del conferimento abusivo. Tale controllo dovrà avvenrie “anche della più recente ed efficiente strumentazione video-fotografica.”.

La Polizia Municipale dovrà attivare un numero telefonico per le segnalazioni da parte dei cittadini che vogliano indicare comportamenti incivili da parte di altre persone. “Ovviamente – ha sottolineato il Sindaco – ogni segnalazione sarà oggetto di verifiche,

ma vogliamo che tutti si sentano partecipi di un impegno per contrastare su tutti i fronti l’illegalità e l’inciviltà.”

L’Ordinanza contiene anche in modo esplicito l’indicazione agli uffici amministrativi di dare priorità alla individuazione di risorse e all’espletamento delle gare per tutti i servizi necessari alla rimozione dei rifiuti, compresi quelli non previsti dal contratto di

servizio con RAP e quelli per la rimozione dell’amianto. “Per me è chiaro che in città esiste una organizzazione criminale perlo smaltimento illegale di ingombranti – ha detto il Sindaco – e per questo ho dato formale disposizione alla Polizia Municipale di segnalare alla Magistratura TUTTI coloro che saranno sanzionati, anche quando non siano sanzionati per reati penali. E’ ovvio che la presenza ricorrente delle stesse persone dedite a

commettere le stesse irregolarità sarà una prova del fatto che esiste una organizzazione, di cui poi dovrà occuparsi l’Autorità Giudiziaria. L’Amministrazione e l’Azienda, con il Piano #FacciamoUnPatto, stanno dando prova di grande impegno e serietà, ma esistono responsabilità e comportamenti illegali dei cittadini.”

Per l’Assessore e Vice Sindaco Fabio Giambrone “è paradossale che di fronte ad un aumentato impegno dell’Amministrazione e dell’Azienda, la situazione in città non sia migliorata e questo, insieme ad altri elementi che forniremo alle autorità competenti, rafforza l’idea di una organizzazione criminale, alimentata comunque dai comportamenti

incivili di nostri concittadini. Con il Sindaco e con l’Assessore Catania abbiamo condivisio quindiquesto passo, che è non un invito ma un richiamo a tutta la macchina comunale, in primis alla Polizia Municipale, che è da intendersi “commissariata” politicamente, ed è un richiamo forte alla responsabilità diretta di tutti i cittadini.”

Stessa indicazione viene dall’Assessore Giusto Catania, che ha sottolineato come “i primi 40 giorni della campagna #FacciamoUnPatto hanno mostrato un dato incredibile e cioè che i cittadini palermitani sono quelli che in Europa producono il maggior quantitativo di

immondizia. Parliamo di oltre 1,6 kg di rifiuti prodotti da ciascun palermitano, un vero record che non è realistico e che ancora una volta dimostra come vi sia un fenomeno inaccettabile ma anche ben organizzato. Questa ordinanza non è un episodio, ma fa parte di un percorso che definiamo comunque pedagogico anche se questo è un momento repressivo e sanzionatorio. Prima abbiamo avviato la pulizia straordinaria e ora aggiungiamo il passaggio del controllo straordinario e accurato sul comportamento dei

cittadini. L’inciviltà può essere contagiosa e noi vogliamo evitare che si diffonda il contagio. Vogliamo educare i palermitani ad un corretto conferimento dei rifiuti e per questo speriamo che già durante questi primi 30 giorni tanti comprendano la lezione. Siamo convinti che tutti possano cambiare.”

Infine i due amministratori di RAP e RESET, Giuseppe Norata e Antonio Perniciaro, hanno fornito alcuni dati sul lavoro svolto in questo periodo con la campagna #FacciamoUnPatto, che, ancora una volta, sottolinea la situazione straordinaria. La RESET, raddoppiando gli interventi rispetto allo scorso anno, ha effettuato il diserbo su oltre 600 km di strade cittadine, con la contestuale rimozione dell’immondizia. La RAP è intervenuta in circa la metà della città rimuovendo oltre 7.200 ingombranti e, in generale, un quantitativo di rifiuti certamente eccezionale.”I cittadini non hanno più alibi – ha detto Norata – perché con i Centri di raccolta, il ritiro a domicilio e le isole ecologiche mobili, chiunque vuole smaltire in modo corretto può farlo. Se questo non avviene c’è una responsabilità che va assolutamente perseguita.” Norata ha anche mostrato alcune fotografie scattate durante il servizio, “che mostrano – ha detto – come in alcuni casi sia evidente che l’obiettivo è quello di sabotare il lavoro dell’azienda e dell’Amministrazione.”

Ha citato il caso, sempre più frequente, di abbandoni di rifiuti in mezzo alla strada, anche in mezzo alla carregiata, “quasi a voler mandare messaggi e segnali, che sono certamente inquietanti”.

