Sabrina Figuccia: “Reddito di cittadinanza, la strana alleanza Orlando-Cinque Stelle”

“E’ proprio vero, Dio li fa e poi li… accoppia. Anche se, quella appena nata, tra il sindaco Orlando e il Movimento Cinque Stelle è davvero una coppia alquanto strana”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo dell’Udc, che prosegue: “Secondo i primi calcoli, tra Palermo e provincia, sono circa 16 mila coloro che ogni mese ricevono il reddito di cittadinanza, la misura economica pilastro della vittoria dei grillini nelle elezioni politiche del 2018. Di questi, circa 8000 potrebbero essere i palermitani che mensilmente incassano il bonus. Secondo la legge, in attesa di ricevere le famose tre chiamate al lavoro (campa cavallo…) chi riceve il reddito deve prestare alcune ore al mese in lavori di pubblica utilità. In pratica, invece di stare comodamente seduti sul divano di casa, si armeranno di attrezzi e scenderanno in strada per pulire aiuole o giardini pubblici, accudire anziani o altro ancora.

Ed ecco che, così, entra in ballo Orlando, che, come una manna dal cielo, si ritrova tra le mani migliaia di disoccupati pronti a bussare a Palazzo delle Aquile per entrare in organico al Comune, così come fecero gli ex edili del famoso DL24 e gli Lsu e precari storici. Quindi, prima di creare nuovi sacche di precariato, è auspicabile stabilizzare e dare il tempo pieno a chi è già in organico al Comune.

Insomma, aveva proprio ragione il buon Giovanbattista Vico, secondo il quale la storia ha i suoi cicli e si ripete sempre. Anche questa volta, in attesa di ricevere la chiamata dai “navigator” (sic!), chi incassa il reddito di cittadinanza, dopo qualche tempo di lavori socialmente utili, crederà di avere tutti i diritti per diventare dipendente comunale. E così la strana alleanza Orlando-Cinque Stelle sarà pienamente compiuta”.

Com. Stam,Ric. Pubbl.