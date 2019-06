Irene Pivetti sul crollo della palazzina a Gorizia

Gorizia, 20 giugno – Irene Pivetti, giá candidata europea nelle liste di Forza Italia esprime la sua vicinanza alle famiglie delle vittime del crollo della palazzina di Gorizia avvenuta in centro questa notte:

È” con grande dolore e preoccupazione che apprendo del crollo della palazzina in via XX settembre, a Gorizia -dichiara- Spero con tutte le forze che i dispersi siano presto ritrovati incolumi, e confido nell’opera dei soccorritori, efficienti e generosi come sempre. Sono vicina alle famiglie colpite da questa disgrazia, e confido che la città saprà trarre anche da questa disgrazia uno sprone utile, per rafforzare l’attenzione alla sicurezza, perché tragedie come questa non abbiano a ripetersi. Confido di tornare presto in città, per dare un seguito concreto agli impegni presi in campagna elettorale con il territorio della regione.”

