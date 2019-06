Il borgo di Civita tra i 200 Borghi che ospiteranno “La Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia”

Il sindaco Tocci: “La serata di sabato sarà una serata all’insegna dell’amore e del romanticismo. Qualificherà, ancora una volta, l’offerta turistica del borgo arbëresh”

Anche quest’anno l’incantevole borgo arbëresh di Civita accoglierà “La Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia”, che l’associazione nazionale dei borghi ha ormai istituzionalizzato nel mese di giugno. Saranno circa 200 i borghi italiani dove sabato, 22 giugno, si svolgerà la quarta edizione della “Notte Romantica”, l’iniziativa turistica e culturale organizzata dall’associazione «I Borghi più belli d’Italia» che permetterà agli italiani e ai visitatori esteri di scoprire l’Italia meno conosciuta. “Un appuntamento questo – si spiega in una nota – nato con lo scopo di vivere il fascino degli antichi borghi, nei vicoli, nelle piazze, nei cortili dei palazzi più suggestivi d’Italia”. La manifestazione, che lo scorso anno ha fatto registrare circa 1 milione di visitatori, approda anche in Europa: si svolgerà in contemporanea anche in Spagna, in Francia e in Vallonia (Belgio) e altri Paesi si aggiungeranno nei prossimi anni. Tutti i Borghi saranno illuminati a lume di candela e offriranno un ricchissimo programma di manifestazioni con la degustazione nei ristoranti del dessert “Pensiero d’amore”, creato dallo chef stellato Donato Episcopo, e il bacio di mezzanotte coronato dal lancio di migliaia di palloncini. Una notte romantica che potrà essere vissuta anche a Civita dove l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Tocci, la Proloco e alcune associazioni ha organizzato un vasto cartellone di iniziative, in linea con il format base indicato dall’Associazione nazionale, che “caratterizzeranno le peculiarità del borgo arbëresh e che contribuiranno a rendere ancora più affascinante il programma stabilito dall’Associazione Nazionale dei Borghi”. “La serata di sabato prossimo sarà una serata all’insegna dell’amore e del romanticismo. Una serata magica attraverso la musica, i percorsi di enogastronomia, mostre, artisti di strada e tanti menù romantici a lume di candela nei ristoranti del nostro borgo. A mezzanotte il momento più incantevole il bacio più lungo e il lancio dei palloncini. Sarà un’occasione per scoprire e vivere le meraviglie di Civita in maniera originale. Sarà l’occasione per gli innamorati, e non solo, di ammirare – spiega il primo cittadino Alessandro Tocci – la bellezza del borgo arbëresh in ogni sua forma. I visitatori avranno la possibilità di passeggiare per le vie e le piazzette del borgo, dove bar e ristoranti si trasformeranno “in mondi magici e fatati”, e di scoprire i luoghi più nascosti. Siamo molto felici dell’adesione a questa iniziativa di carattere nazionale – ha concluso il sindaco Alessandro Tocci – che qualifica l’offerta turistica di Civita”.

Com. Stam.

Civita foto sindaco Tocci