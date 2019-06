Per laureati. A Rimini concorso per istruttore direttivo economico-finanziario

Il Comune di Rimini ha indetto un concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di 8 posti di istruttore direttivo economico-finanziario cat. “D” (posizione economica D1).

Per partecipare al concorso occorre prima di tutto registrarsi tramite il sistema di concorsi on line del Comune. In calce alla pagina si può scaricare con un click copia del bando integrale.Fra i requisiti di ammissione segnaliamo:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o cittadini di Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o sono titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Ai cittadini non italiani è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Si precisa che sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano

età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo d’ufficio (attualmente 67 anni)

laurea triennale (nuovo ordinamento) o diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento). Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del bando o, comunque, di eventuale stipula del contratto di lavoro, la necessaria equivalenza a uno dei titoli di studio richiesti, rilasciata dalle competenti autorità

una conoscenza di base della lingua inglese e dell’informatica (il possesso di tali requisiti verrà accertato durante i colloqui orali)

La modalità di iscrizione on line è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa.

Il candidato per partecipare al concorso, dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso per via telematica, a pena di esclusione, entro il 2 luglio 2019, utilizzando l’applicazione informatica accessibile sul sito dell’Ente, per l’Anno 2019, con codice: 2019-4.

Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 24,00 dell’ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.

I concorrenti saranno sottoposti alle seguenti prove d’esame:

prova scritta teorica a quesiti a risposta chiusa (quiz);

prova scritta teorico-pratica, consistente in una o più domande a risposta aperta;

prova orale.

La scadenza per l’invio delle domande è alle ore 24:00 del prossimo 2 luglio.



Com. Stam. fonte Informa Giovani