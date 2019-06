Assistenza rivolta ai minori disabili gravi nelle scuole. Figuccia: “presentata interrogazione per chiedere continuità dei servizi assistenziali”

“in Sicilia il numero di alunni disabili certificati iscritti a scuola aumenta ogni anno in modo esponenziale, tuttavia, l’amministrazione non adegua l’organico dei docenti specializzati.

Il Comune di Palermo in attuazione a quanto previsto dall’art. 22 della L.R. 15/04 e dagli artt. 12 e 13 della l. 104/95, ha pubblicato nell’anno 2017 sul proprio sito web istituzionale l’avviso pubblico per la formazione di tre graduatorie: Operatore Specializzato, Assistente alla Comunicazione, Tecnico qualificato per l’orientamento, l’educazione e l’assistenza ai minorati della vista, autorizzati a svolgere il servizio di assistenza specialistica in favore dei minori disabili gravi frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio palermitano”. – A dichiararlo è l’on.Vincenzo Figuccia Deputato Udc all’Ars e leader del Movimento CambiAmo la Sicilia -.”Attualmente l’albo cittadino è costituito da un numero pari a 3000 persone, giovani professionisti che negli anni hanno maturato un importante curriculum, instaurando rapporti interpersonali fiduciari con gli alunni ed i loro familiari.Le condizioni del servizio professionale reso sono di assoluta precarietà, si assiste, infatti, – prosegue figuccia – ad una ripetuta mortificazione dell’attività svolta dagli stessi professionisti che, continuano ad aggiornarsi a proprie spese garantendo un livello ottimale e meritocratico del servizio svolto.””Negli ultimi mesi organizzazioni sindacali e soggetti appartenenti al privato sociale, hanno più volte manifestato criticità sulle condizioni lavorative degli operatori, attraverso sit-in presso la sede dell’Assessorato regionale di pertinenza.Nella città di Palermo – continua il parlamentare – non esistono ulteriori servizi integrativi di assistenza socio assistenziale e sanitaria gratuita per la collettività.Oltre a ciò, bisogna tenere presente che non si è ancora attuata l’integrazione della legge n. 328/00 in materia di servizi socio sanitari e nel contempo si è avuto un drastico taglio delle risorse pubbliche destinate a garantire i livelli essenziali di assistenza rivolti ai soggetti minori disabili.”Per tali ragioni, stamane, – conclude Figuccia -ho depositato un’interrogazione parlamentare in cui chiedo l’adozione di misure urgenti orientate a garantire i servizi di assistenza specialistica in favore dei minori disabili nelle scuole, innalzando i livelli essenziali di assistenza in favore degli stessi”.

