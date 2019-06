Gangi; al via lavori per realizzazione oasi verde, finanziati anche 2 milioni e 610 mila euro per consolidamento via San Leonardo, Murata e Lazio

Presto nascerà un oasi verde nel cuore del centro storico di Gangi. Al via i lavori di riqualificazione, previsti nel piano particolareggiato, per la realizzazione del verde pubblico nell’isolato C8. Sono stati consegnati, ieri 17 giugno, alla ditta Nebrodi Costruzioni Generali srl, che si è aggiudicata l’appalto con un importo del contratto di circa 154 mila euro.

I lavori prevedono la realizzazione, in due vecchi edifici fatiscenti ubicati tra via Principe e via Botteghelle, di una corte giardino con la sistemazione a verde dell’area, la realizzazione di bagni pubblici e ancora la collocazione di panchine, fioriere e giochi per bambini. I lavori dovranno essere ultimati entro il prossimo 15 novembre.

Le buone notizie per l’amministrazione comunale, guidata da Francesco Migliazzo, non finiscono, nelle scorse ore, si è appreso che dal PO Fers Sicilia 2014-2020, dai fondi messi a disposizione dall’assessorato territorio e ambiente della regione Sicilia, per la messa in sicurezza di territori esposti a rischi idrogeologico, è stata ammesso in graduatoria un progetto che prevede il finanziamento per 2 milioni 610 mila euro per il completamento del consolidamento della zona a valle dell’abitato tra le vie San Leonardo, Murata e Lazio.

Com. Stam.