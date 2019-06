Ars. Accordo Stato-Regione, Figuccia: “aggiornare le norme di attuazione”

“La difficile situazione dei conti regionali, esige l’impegno di aggiornare le norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria, di trovare adeguate soluzioni per il sostegno ai Liberi consorzi e alle Città metropolitane siciliane, di individuare forme di fiscalità di sviluppo e non ultimo, di garantire il trasferimento immediato di 540 milioni di euro da destinare alle Città Metropolitane e ai liberi consorzi per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole –

a dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue – un accordo che rappresenta per la Sicilia e i siciliani un punto di partenza per la piena attuazione dell’autonomia finanziaria scaturente dallo Statuto, dopo 70 anni di evidente asimmetria tra le aspirazioni ed i risultati conseguiti, frutto delle grandi illusioni di un nuovo avvenire nell’Italia unita mentre invece si compiva quel che Sturzo definì ‘il grande depauperamento, la sottrazione di ingenti risorse finanziarie, economiche ed umane congiunta all’assenza dei necessari investimenti, consolidando quel divario economico ed infrastrutturale che giunge incolmato sino ai nostri giorni. Oggi – prosegue il parlamentare regionale – lo scenario descritto dai principali centri di ricerca da Svimez a Confindustria, dalla Confcommercio a Confartigianato, evidenzia l’aggravamento del divario tra il Nord ed il Sud del Paese. Nell’ottica del riequilibrio finanziario e del rilancio della ripresa economica, è necessario avviare un positivo confronto sui temi della finanza pubblica e dell’economia regionale per addivenire ad un nuovo Accordo fra lo Stato e la Regione che garantisca anche gli equilibri di bilancio regionale e dia risposta quantomeno in ordine alle fonti di entrata fiscale, la cui compartecipazione sia quantitativamente controversa. In particolare, per quanto concerne le Province siciliane, è necessario individuare significative risorse aggiuntive rispetto a quelle già assegnate con i fondi extraregionali, da destinare agli investimenti per strade e scuole e segnatamente per affrontare i drammatici temi della viabilità provinciale, la sicurezza e l’ammodernamento delle scuole. Infine, si dovrà necessariamente prevedere il riconoscimento di forme di fiscalità di vantaggio per imprese e persone in applicazione della condizione di insularità, dei principi sulla perequazione infrastrutturale e della coesione territoriale sanciti dagli art. 22 e 27 della normativa sul federalismo fiscale. Senza adeguate e tempestive azioni sul fronte della crescita e della rinegoziazione degli accordi in materia finanziaria – sottolinea Figuccia – l’economia regionale sarà destinata ad avvitarsi inevitabilmente nella spirale recessiva, rischiando di precipitare nelle depressione con l’esplosione della disoccupazione, sopratutto giovanile. E allora, il dramma economico e sociale deve essere evitato guardando ad un sistema di soluzioni che deve sostenersi attraverso un’autorevole interlocuzione con Roma e con il governo nazionale”.

Com. Stam.