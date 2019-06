Jack & the Starlighters cercano figuranti per il nuovo video La band a caccia dei protagonisti di “Good time rolls” regia di Gioacchino “Jack” Cottone

Numerosi figuranti, donne e uomini, cercansi per il nuovo video di Jack & the Starlighters. La band è pronta per girare “Good time rools”, il video tratto dal loro nuovo singolo, che segue “La Gitana”: www.youtube.com/watch?v=oE48P51tt5w. Anche questo video, come il primo, avrà come regista Gioacchino “Jack” Cottone.

Si cercano così protagonisti e comprimari – tra donne tatuate, abbronzate, truccate, col fisico atletico e in costume bikini e uomini palestrati e pettinati in stile anni Settanta – per un video che sarà girato in una villa privata di Mondello, zona Addaura, domenica 23 giugno dalle 9 del mattino alle 20 di sera.

Per proporsi, basta mandare una mail con foto e contatti telefonici a ufficiostampasortino@gmail.com. Gli indentificati saranno contattati qualche giorno prima del giorno delle riprese.

La scadenza per proporsi è per venerdì 21 giugno a mezzogiorno. I figuranti selezionati dovranno mandare copia del documento di identità e codice fiscale con autorizzazione-liberatoria per le riprese.

I partecipanti dovranno venire già vestiti in costume e truccati.

Per ulteriori informazioni, telefonare al 3335762232.

MINIBIOGRAFIA – Jack & the starlighters nascono nel 2002. Jack è la voce solista, Dario Lo Giudice il bassista, Danilo Mercadante la chitarra solista e il tastierista, Fabrizio Pacera il leader della batteria e delle percussioni. Il gruppo ha in attivo oltre 4 mila concerti tra piazze, locali e apparizioni televisive. Tra queste ultime spiccano l’essere stati doppiamente protagonisti di due scherzi organizzati dal programma televisivo “Le iene” di Italia uno. Il primo vede protagonista Jack: https://www.iene.mediaset.it/video/pasca-ti-devo-dire-una-cosa-_70450.shtml. Il secondo l’intera band: https://www.iene.mediaset.it/video/pasca-ti-devo-dire-una-cosa-_70510.shtml. Nella sua versione allargata la band vanta in curriculum anche un tribute show a Otis Redding: https://www.youtube.com/watch?v=Da-0ApNZeIU. Attualmente la band sta lavorando a un progetto di musica inedita

