Experience 2019: il racconto della convention dei negozi Mercatopoli e Baby Bazar

È passata appena una settimana da Exp19, la convention formativa che ogni anno riunisce i negozi dell’usato che fanno parte dei network Mercatopoli e Baby Bazar, per confrontarsi

sull’andamento del mercato e mettere in campo nuove strategie di business per il futuro.

L’evento, che si è tenuto all’hotel Living Place di Bologna il 9 e 10 giugno, ha visto la partecipazione entusiasta degli operatori dell’usato affiliati, dei relatori che sono intervenuti nel corso delle due giornate e di un ospite speciale presente via Skype: l’onorevole Stefano Vignaroli, impegnato a portare avanti politiche green per la riforma dei mercatini dell’usato in Italia.

“Alcuni si adattano alla realtà… altri la creano!” È questa la spinta costante di Experience. A dare una marcia in più poi, è la presenza di relatori e formatori d’esperienza. Quest’anno la convention ha avuto l’onore di ascoltare gli interventi di professionisti d’alto livello, provenienti da tutta Italia: Giulia Fidilio, coach specializzato in Finanza Comportamentale e co-fondatrice di Investment Academy; Matilde Quirico, consulente e formatrice specializzata in visual merchandising; Francesca Taddei, consulente e formatrice per la customer experience; Alessio Brusemini, business coach e fondatore di Mete – Coaching to Perform, e Luca Mazzuchelli, psicologo e formatore aziendale.

“Oltre all’onore di essere relatrice, ho sperimentato la gioia di condividere il palco con professionisti di grande esperienza. – racconta la relatrice Giulia Fidilio – Questo significa anche occasione di crescita e di apprendimento dai migliori. Che è l’essenza di ciò in cui credo con tutta me stessa: ossia che non si finisce mai di crescere e di imparare.”

Si è parlato tanto di finanza, di marketing strategico e soprattutto di cambiamento, di come concentrarsi sulle proprie responsabilità e trasformare i clienti in veri fan del brand. Si è discusso di organizzazione, del sistema migliore da adottare per rendere più produttiva ogni giornata di lavoro, e anche come organizzare fisicamente i negozi per renderli più appetibili alla vista e per dare ai clienti un’esperienza di shopping che non dimenticheranno.

Due giorni di convention intensi, dunque, grazie ai quali gli affiliati ne sono usciti con una vision per i prossimi 5 anni, che punta a essere sempre più specializzati e al lavoro in network, per avere una guida nel settore aggiornata. Inoltre, gli affiliati sono tornati a casa carichi e pronti per i prossimi incontri, che si terranno durante il resto dell’anno con laboratori e appuntamenti zonali di ulteriore confronto e crescita. Experience, infatti, non è che l’inizio di un percorso di formazione attraverso il quale i negozi Mercatopoli e Baby Bazar possono acquisire nuove nozioni e idee per migliorare le proprie attività.

Ad Exp19 gli affiliati hanno avuto anche l’opportunità di approfondire in anteprima i piani pubblicitari del 2020, proposti da Leotron e votati il secondo giorno della convention. Eleonora Vantini e Arianna Lampugnani del team marketing si sono adoperate per trasmettere le strategie e far comprendere i risultati degli ultimi anni per entrambi i franchising.

“Penso che quella appena trascorsa sia stata la migliore Experience di sempre, stracolma di valore per gli affiliati e la prima che mi sono davvero goduto mettendomi “nei panni” di un titolare di negozio. Ho pensato ‘sono straordinari questi ragazzi’ e mi sono emozionato per la consapevolezza che con questi talenti ho la fortuna di lavorarci ogni giorno. Sono molto grato a tutto lo staff per le emozioni che ho provato e ringrazio gli affiliati che ci dimostrano grande fiducia e ci spingono, ogni giorno, a crescere sempre di più, come persone e come squadra”, ha detto Alessandro Giuliani, direttore di Leotron.

Com. Stam.