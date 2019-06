Si chiude in grande stile la terza edizione del #muddfestival ideato da Carola Arrivas Bajardi

Si chiude in grande stile la terza edizione del #muddfestival ideato da Carola Arrivas BajardiI “Magnetic trio” in concerto, il video di Carmelo Isgrò ed in chiusura il video di Giuseppe Urso Domenica 16 Giugno, 20.00 Albaria Windsurfing Club

Chiude i battenti il #muddfestival con una serata in grande stile all’insegna dell’arte, della cultura e della musica. Domenica 16 giugno a partire dalle ore 20.00 sulla splendida spiaggia dell’Albaria Windsurf Club, si aprirà la serata con i saluti di Carola Arrivas Bajardi, ideatrice e direttore artistico del festival, e a seguire il concerto, direttamente in spiaggia, del gruppo “Magnetic Trio” con Gianni Gebbia (sax alto, sax soprano), Gabrio Bevilacqua (contrabbasso), Carmelo Graceffa (batteria), Ospite Diego Spitaleri (piano). A seguire, verrà proiettato il video “Siso Project” con Carmelo Isgrò ed in chiusura del festival, tutti i presenti potranno vedere il video di “Giuseppe Urso Trio” “Live in Mondello Beach”. Il Magnetic Trio composto dal noto sassofonista e compositore siciliano Gianni Gebbia che ha creato il trio nel 2013 con lo scopo di concentrarsi sulle proprie composizioni e melodie sviluppate in un lunghissimo arco di tempo dai primi anni 80 ad oggi, attraversando le esperienze musicali più disparate: dal folk alla world music, dall’improvvisazione radicale al jazz contemporaneo. Nel Magnetic Trio vi è una speciale attenzione sui moduli ipnotici e ripetitivi accanto allo sviluppo di melodie derivanti dalla tradizione musicale delle isole del mediterraneo. Per l’occasione Gianni Gebbia ha ripreso l’utilizzo del sax soprano con il quale ha iniziato la sua carriera concertistica. Lo accompagnano in questa ricerca il bassista Gabrio Bevilacqua ed il batterista Carmelo Graceffa due giovani e solidi musicisti che supportano e sviluppano le idee del saxofonista con grande intensità. Gianni Gebbia utilizza la respirazione circolare della quale è considerato uno dei massimi esploratori come metodo elettivo per creare questo climax magnetico ed ipnotico che ci porta in un viaggio che parte dai cantori ignoti delle strade di Palermo ai maestri sardi delle launeddas sino alle sonorità di uno Steve Lacy. Nell’agosto del 2013 hanno pubblicato un primo album album intitolato “Prospero” per l’etichetta Objet-a. Il Magnetic Trio ha già compiuto un primo tour europeo esibendosi ed ha partecipato all’ O’Oton festival di Palermo 2013, Siracusa Jazz Festival Labirinti Sonori, Piec art Krakow Polonia.

Soddisfazione degli ottimi risultati raggiunti in termini di presenze da parte dell’organizzazione ed in particolare dell’ideatrice Carola Arrivas Bajardi.

Rosanna Minafò

