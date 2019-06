Novità nel servizio di raccolta differenziata dei rifiuti da lunedì, 17 giugno, verrà unificato il servizio di raccolta del vetro e dei metalli

Il Sindaco Alberto Di Girolamo: “Vogliamo migliorare il servizio e recuperare personale per eliminare le microdiscariche

Da alcuni mesi, da quando abbiamo avviato il nuovo sistema di raccolta, monitoriamo il servizio. Ebbene, anche tenuto conto di alcune osservazioni dei cittadini, abbiamo ritenuto a partire da lunedì prossimo di unificare la raccolta di vetro e metallo – sottolinea il Sindaco Alberto Di Girolamo. Tale modifica, oltre che snellire il servizio consentirà di recuperare risorse da reimpiegare per potenziare l’azione di pulizia delle ”micro-discariche” sul territorio comunale e rendere quindi la città ancor più pulita”.

Da LUNEDI’ 17 giugno la raccolta del vetro e dei metalli verrà unificata e quindi i due rifiuti dovranno essere conferiti insieme nello stesso mastello di colore VERDE (non sarà piu’ necessario esporre il sacchetto rosso). La raccolta verrà effettuata ogni 15 giorni. La raccolta dei METALLI prevista per mercoledì 19 (Zone CENTRO STORICO — NORD – SUD) e giovedì 28 giugno (Zona CENTRO) non verrà effettuata. La prossima raccolta VETRO+ALLUMINIO avverrà mercoledi 26 per le Zone CENTRO e SUD e giovedì 27 giugno per la Zona CENTRO STORICO e NORD, cosi come da calendario. Successivamente gli utenti dovranno seguire le indicazioni dei calendari in dotazione, esponendo insieme vetro e metalli nel mastello VERDE (quello del Vetro non c’è più bisogno del sacchetto rosso) nelle giornate indicate per la raccolta del vetro.

Com. Stam.