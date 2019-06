FOX: In corso le riprese della seconda stagione di Romolo + Giuly La guerra mondiale italiana

In corso le riprese della seconda stagione di Romolo + Giuly – La guerra mondiale italiana Dopo il successo della prima stagione torna la serie comedy italiana targata Fox Nel cast: Alessandro D’Ambrosi, Beatrice Arnera, Fortunato Cerlino, Giorgio Mastrota, Niccolò Senni, Ludovica Martini, Michela Andreozzi, Lidia Vitale, Nunzia Schiano, Federico Pacifici, David Pietroni, Matteo Nicoletta, Le Coliche, Federica Cacciola, Max Vado e Francesco Pannofino Guest star: Carlo Conti in onda in autunno su FOX (Sky, canale 112) Dal 24 giugno arriva in esclusiva su Mondofox.it e su Sky On Demand ROMOLO+GIULY: CAMBIO DI STAGIONE, il prequel interattivo di Romolo+Giuly 2

Sono iniziate in questi giorni a Roma le riprese della seconda stagione di ROMOLO+GIULY-LA GUERRA MONDIALE ITALIANA la serie comedy prodotta dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa e da Zerosix Productions per Fox Networks Group Italy,

La seconda stagione di Romolo+Giuly-La Guerra mondiale italiana (10 episodi da 30’), è creata da Giulio Carrieri, Alessandro D’Ambrosi e Michele Bertini Malgarini ed è scritta da Giulio Carrieri e Flavio Nuccitelli. La regia è di Michele Bertini Malgarini, mentre la regia della II Unità è di Giulio Magnolia.

Romolo+Giuly-La Guerra mondiale Italiana 2 andrà in onda in prima tv assoluta il prossimo autunno su FOX (canale 112 di Sky).

LA SECONDA STAGIONE E IL CAST

Mentre nella prima stagione, il tormentato amore tra Romolo Montacchi e Giuly Copulati sembrava potesse essere l’unico modo per riunificare Roma e salvarla dalla Guerra Mondiale Italiana, in questa seconda stagione vedremo un conflitto ancora vivo e sempre più estremo. Ironia e sarcasmo sono gli ingredienti principali di questa seconda stagione, enfatizzati come sempre dai suoi personaggi sempre più fuori dagli schemi che ben rappresentano i luoghi comuni e le contraddizioni del nostro Paese.

Con l’esplosione del Vesuvio, approfittando della confusione, milanesi e napoletani hanno conquistato la Città Eterna e l’Italia è stata divisa in due da un governo federalista.

Romolo (Alessandro D’Ambrosi, Un medico in famiglia) e Giuly (Beatrice Arnera, Tini: la nuova vita di Violetta, Addio fottuti musi verdi, Non c’è campo) e i loro ex fidanzati Giangi (Niccolò Senni, Preferisco il paradiso, Come tu mi vuoi, Tonno spiaggiato) e Deborah (Ludovica Martini, Pink Different, Poveri ma ricchissimi), dovranno mettere da parte i loro conflitti personali e le loro rivalità territoriali per fuggire insieme in un luogo lontano e nascosto, dove non potranno essere trovati da Don Alfonso (Fortunato Cerlino, Gomorra) e Giorgio Mastrota (nei panni di un malefico se stesso).

Nel cast anche Michela Andreozzi (Nove lune e mezza, Sconnessi) nella parte di Olimpia Copulati, la volubile mamma di Giuly; Lidia Vitale (La meglio gioventù) nei panni di Anna Montacchi l’agguerrita mamma di Romolo; David Pietroni e Matteo Nicoletta i fidati amici di Romolo; Nunzia Schiano nel ruolo di Donna Assunta. “mammà’ di Don Alfonso (Benvenuti al Sud, Dogman), Federico Pacifici alias Arfio Montacchi (Non uccidere, La linea verticale); le star del web Martina Cacciola e Le Coliche e la partecipazione straordinaria di Francesco Pannofino (Boris, Così è la vita). Max Vado (Sconnessi, Nove lune e mezza) e la partecipazione di Carlo Conti nei panni di sé stesso.

IL PREQUEL DELLA SECONDA STAGIONE

Dal 24 giugno al 12 agosto in esclusiva su Mondofox.it e su Sky On Demand e poi dal 13 agosto su Fox (Sky, 112) arriva ROMOLO+GIULY: CAMBIO DI STAGIONE il prequel della seconda stagione. Composto da 10 episodi da 3 minuti, il prequel si apre in un luogo metafisico chiamato “Limbo dei personaggi”, dove i protagonisti delle serie tv vengono relegati in attesa di capire se ci sarà una prossima stagione e se ne faranno parte. Romolo+Giuly: Cambio di stagione vedrà come protagonisti Francesco Pannofino, Alessandro D’Ambrosi, Beatrice Arnera, Niccolò Senni, Ludovica Martini e Le Coliche e permetterà ai fan di Romolo+Giuly di interagire con il cast attraverso sondaggi e Instagram stories.

