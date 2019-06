Amato – Agugliaro: Aggrediti i medici del pronto soccorso del Cimino e dell’ospedale Civico di Palermo

Due nuove aggressioni negli ospedali palermitani. Il primo caso di aggressione si è verificato al pronto soccorso dell’ospedale Cimino di Termini Imerese.

Di due giorni fa (pomeriggio del 13.06.2019) infatti l’aggressione di un paziente che si è scagliato verbalmente contro la dottoressa in servizio e poi ha scagliato la barella contro un muro. Momenti difficili in cui è intervenuta prima la sicurezza privata dell’ospedale e poi le forze dell’ordine per sedare gli animi. La seconda aggressione è avvenuta la notte del 13.06.2019 ai danni di due medici e un infermiere dell’ospedale Civico di Palermo che sono stati aggrediti dai parenti di un paziente in attesa al P.S. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

“Già da tempo Confintesa si è espressa in merito alla sicurezza negli ospedali siciliani, quest’ultimi episodi non sono altro che una conferma di una situazione divenuta ormai insostenibile, di cui a quanto pare non si è riusciti ancora a venire a capo; esprimiamo inoltre la nostra totale solidarietà al personale sanitario coinvolto in questi recenti episodi di violenza e ci auguriamo di non doverne più parlare in futuro”, così dichiarano Domenico Amato, Segretario Generale Confintesa Palermo e Renato Agugliaro, Segretario Provinciale Confintesa UGS Medici Palermo.

