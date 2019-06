San Vito Lo Capo ottiene le 5 vele di Legambiente

Massimo riconoscimento per San Vito Lo Capo che ottiene le 5 vele della guida “Il Mare più bello d’Italia 2019” di Legambiente e Touring Club Italiano. Questa mattina, a Roma, la presentazione ufficiale della guida Touring.

Le vele sono simboli che testimoniano non solo il livello di purezza delle acque ma in generale la qualità ambientale, la presenza di servizi, il consumo energetico (tra i temi analizzati, anche l’uso del suolo, l’energia, i rifiuti, la sicurezza alimentare, la depurazione delle acque, le iniziative per la sostenibilità).

Novità di quest’anno, il simbolo dei comuni “plastic free”. San Vito Lo Capo, anche in questo caso, è rientrata tra i 32 Enti Locali della guida Touring per aver adottato, dal I maggio di quest’anno, apposite misure per ridurre la plastica monouso. In Sicilia, sono stati premiati tre comprensori turistici. Oltre al Litorale Nord Trapanese, con al vertice San Vito Lo Capo, e poi Custonaci ed Erice, anche Ustica e Pantelleria.

“Un riconoscimento importante- dichiara il sindaco Giuseppe Peraino- che testimonia le buone pratiche portate avanti da questa amministrazione a salvaguardia dell’ambiente e del mare, per un turismo sempre più ecosostenibile, a contatto con la natura, grazie anche a tutte quelle attività sportive all’aria aperta che stiamo promuovendo e che permettono di vivere il rapporto con il mare e ad imparare a rispettarlo, fin da bambini. Un riconoscimento- aggiunge- che premia gli sforzi per garantire i servizi, mantenere la pulizia ed il decoro dei luoghi, specialmente nei periodi di grandissima affluenza, ed offrire, ad esempio, anche alle persone con disabilità la possibilità di poter accedere alla spiaggia e di essere assistite da personale qualificato. Il meritato riconoscimento- conclude il sindaco Peraino- per un luogo incantevole, incastonato tra due riserve naturali, ricco di tradizioni, legate alla terra e al mare, accogliente, che offre quanto di meglio si possa desiderare per trascorrere un periodo di vacanza”.

