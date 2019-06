Sesta Edizione del Premio “Herbalife Academy Edizione 2019” per le migliori tesi di laurea triennali e magistrali discusse nel corso dell’anno 2019.

Herbalife vuole dare il proprio contributo in favore dei giovani talenti, ragazzi e ragazze che stanno costruendo il proprio futuro e attraverso di esso, quello del nostro Paese.

Un’iniziativa per premiare l’eccellenza nella formazione e negli studi. Per Herbalife la ricerca della qualità è l’unica strada per un successo duraturo.

Herbalife premierà le migliori tesi di laurea discusse nell’anno 2019.Possono partecipare studenti e studentesse che abbiano conseguito la laurea triennale e magistrale nel 2019 (da gennaio 2019 a dicembre 2019) in tutte le Università italiane, che abbiano svolto tesi in lingua italiana sui seguenti temi connessi a:

Sistemi di vendita Multilevel Marketing/Network Marketing

Integratori alimentari/sostituti dei pasti

Integrazione e sport

Integrazione e stili di vita

Alimentazione e salute

Saranno premiate le 2 migliori tesi di laurea e riceveranno un premio in denaro del valore di 1500 euro ciascuna.

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi secondo l’allegato 1 al bando, debitamente firmata e recante in allegato copia di un documento di identità in corso di validità , dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica, entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

Per ogni informazione consultate il Bando on line e scaricate il Regolamento .

I risultati verranno pubblicati sul sito ufficiale di Herbalife Italia S.p.A. entro la fine del mese di gennaio 2020 e comunque prima dell’evento nazionale denominato Italian Summit del 2020 che si terrà a Roma, durante il quale verranno premiati i vincitori.

Com. Stam. fonte Informa Giovani