Rimpasto in Giunta; Pullara: gruppo autonomista non vuole sostituire nessuno e non accetta condizionamenti

Palermo – “Dopo un anno e mezzo reputiamo comprensibile e condivisibile la volontà di un rimpasto. Ma un “rimpasto” di comportamenti e di iniziative ben più urgente dovrà riguardare l’ARS, la produzione legislativa e il lavoro delle Commissioni da cui dipendono i servizi essenziali per i cittadini e l’impiego delle limitate risorse di cui disponiamo” dichiara l’onorevole.

Mi stupisce quanto riportato dalla stampa di questi giorni in relazione anche alle dichiarazioni del Presidente dell’Ars, pagine non del tutto veritiere e “insaporite” giornalisticamente da qualche piccola “malizia”.

Mi sembra doveroso, inoltre, puntualizzare che il gruppo autonomista non intende sostituire alcuna persona in Giunta, inoltre e per dovere di cronaca, Saverio Romano non vuole fare l’assessore. Ne’ io ne’ tantomeno il gruppo autonomista accetta il condizionamento di interessi di partito o di correnti di partito sull’azione quotidiana.

Siamo sicuri che il Presidente Musumeci confermerà o sostituirà gli assessori in base a meriti personali e non certo per assecondare cambi o scambi o per premiare i portatori di voti delle Europee: sarebbe auspicabile che, in questa delicata fase e qualora lo ritenesse necessario, il presidente si consultasse con tutti i capigruppo della sua maggioranza.

In quanto all’Ars, infine, auspichiamo una gestione dell’Aula sottratta agli umori e agli interessi non solo di partito, ma anche di fazione in quanto è la funzione legislativa che qualifica il nostro impegno di deputati, che riteniamo serio e responsabile, da esercitare nell’esclusivo interesse della nostra gente, ossia di tutti noi siciliani”. Lo afferma l’on.Carmelo Pullara, presidente del gruppo parlamentare Popolari e Autonomisti all’Assemblea Regionale Siciliana.

Com. Stam. Ric. Pubbl.