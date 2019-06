Casa Mia ed ANIA analizzano i valori immobiliari delle locazioni ad Acireale CT

Il Il mercato immobiliare di Acireale identifica le seguenti zone in ordine al numero delle richieste e delle offerte: Centro Storico, Stazzo, Santa Tecla, Pozzillo, Guardia, Pennisi, Scillichenti. Tutte le altre zone hanno un mercato numericamente ininfluente pur mantenendo valori locativi soltanto leggermente più bassi o uguali a quelli delle zone più appetibili.

In assoluto la zona con le maggiori richieste ed offerte locative risulta essere il Centro Storico che su un mercato della locazione totale da gennaio a maggio 2019 pari a 371 immobili, ben 128 unità immobiliari sono ubicate nel solo Centro Storico.

La quotazione locativa dei singoli appartamenti in zona Centro Storico ad Acireale è estremamente disomogenea a causa della presenza di immobili con notevoli differenze strutturali ed architettoniche.

Pur con tutto ciò dalla comparazione dei dati estrapolati dall’OMI, dal NOMISMA, e dal CENTRO STUDI CAM FIMAA per la Sicilia, si può affermare che nei primi mesi del 2019 il mercato della locazione ha subito un leggerissimo decremento sul valore del canone pari a -1,1% rispetto al secondo semestre del 2018.

Chiaramente i valori locativi hanno importi diversificati in base alla tipologia immobiliare ed alle dimensioni per numero di vani per come si può vedere dalla tabella seguente.

tipologia affitto var % 3 mesi appartamento € 6,1 /m²/mese -1,51% attico € 7,5 /m²/mese +6,90% bivano € 8,3 /m²/mese -1,77% casa indipendente € 5,8 /m²/mese -1,99% pentavano € 5,1 /m²/mese -1,77% quadrivano € 5,4 /m²/mese -0,20% trivano € 6,2 /m²/mese -3,38% ufficio € 5,4 /m²/mese +3,52% villa € 6,8 /m²/mese -1,62% villetta a schiera € 6,2 /m²/mese +8,96%

Dalla elaborazione dei dati riportati in tabella, in base al numero dei vani ed alle tipologie immobiliari, si possono estrapolare i valori locativi utili per valutare i canoni medi di locazione nelle 5 Microzone che formano Acireale ai fini dei canoni di locazione agevolata nel rispetto della legge 431/98 e del Decr.Leg. di Gennaio 2017.

MICROZONE ACIREALE MICROZONA 1 COD. ZONA B1 Nucleo storico – centro € 3,00 MICROZONA 1 COD. ZONA D1 Periferica – Aree espansione limitrofe al centro storico € 3,00 MICROZONA 2 COD. ZONA E1 Suburbana – S.M.La Scala, Santa Caterina, Santa Tecla, Stazzo, Capomulini, Pietra Monaca, Pozzillo € 3,20 MICROZONA 3 COD. ZONA E2 Suburbana – Guardia Mangano, Pennisi, Mangano, piano api, S.G. Bosco, S.M. Ammalati € 2,80 MICROZONA 4 COD. ZONA E3 Suburbana – Maria delle Grazie, Sciarelle Loreto, Balatelle, Aci Platani ed aree semicentrali a sud del nucleo storico, Baracche. € 2,60 MICROZONA 5 COD. ZONA E4 Suburbana – Contrade Baracche ed Anzalone € 2,00

Questi valori, nel momento in cui anche la Città di Acireale si doterà del nuovo Accordo Territoriale per le locazioni fiscalmente agevolate, consentiranno ai suoi cittadini di poter risparmiare oltre il 50% delle imposte gravanti sui redditi derivanti da contratti di locazione che il Proprietario deve sostenere. Vantaggio che si ripercuote anche a favore degli inquilini, permettendo loro di poter usufruire delle detrazioni d’imposta, aiutando in maniera concreta quei cittadini che hanno qualche difficoltà a rispettare le regole economiche del mercato delle locazioni.

Oggi, in questo momento di crisi strutturale oltre che sociale, è un imperativo primario di chi amministra comunità di cittadini di lavorare per fornire loro gli strumenti utili a poter risparmiare sulle tasse incentivando contemporaneamente l’emersione delle locazioni in “nero” che causano una elevata litigiosità tra le parti.

Da un risparmio fiscale, così facendo, si otterrà nuovo impulso al mercato delle locazioni trasformandolo in nuovo volano per la crescita della città.

Sindacato Proprietari CASA MIA Sicilia Cetty Moscatt

Sindacato Inquilini ANIA Sicilia Andrea Monteleone

Com. Stam.