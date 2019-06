Frasi offensive su Falcone e Borsellino durante la trasmissione “Realiti”. On. Paxia deposita quesito in Vigilanza Rai

Catania, 10 giugno 2019 – “Non possiamo, nella maniera più assoluta, spendere i soldi dei contribuenti per vedere in trasmissioni Rai ospiti come Leonardo Zappalà che con strafottenza e ignoranza buttano fango sul nome e sulla memoria di Falcone e Borsellino.

Pertanto questa mattina ho allertato la RAI in merito al contenuto, grave e imbarazzante, del programma Realiti” così la deputata catanese del MoVimento 5 Stelle Maria Laura Paxia membro della Commissione Vigilanza Rai.

“Il cantante neomelodico, durante la trasmissione parlando di falcone e Borsellino ha detto: Queste persone che hanno fatto queste scelte di vita le sanno le conseguenze. Come ci piace il dolce ci deve piacere anche l’amaro”.

“Ritengo sia stato inopportuno invitare in trasmissione chi più volte si è vantato di essere nato lo stesso giorno di Al Capone e che si fa chiamare ‘Scarface’.

“Il servizio pubblico non può addossarsi il rischio di far passare messaggi che denigrano istituzioni come Falcone e Borsellino. Inoltre durante la trasmissione è stato intervistato tale Nico Pandetta il quale ha ammesso di essersi finanziato il suo primo cd con i soldi di una rapina”.

“Per questa ragione, in qualità di membro di Vigilanza Rai, è stata mia premura – continua la deputata – inviare un quesito al Presidente e all’Amministratore Delegato Rai perché si intervenisse sul fatto in maniera incisiva e con piacere ho appreso dell’apertura dell’inchiesta interna come da me richiesto. Ora servono meno errori e più lavoro per i cittadini che pagano un servizio pubblico”, così conclude Maria Laura Paxia.

